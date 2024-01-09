Богичевич — о поражении от «Локо»: жаль, ведь у нас был шанс, мы боролись до конца

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич высказался после поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (88:98)

«Конечно, после каждого поражения приходится нелегко, но я удовлетворён большей частью игры. Некоторые наши решения в четвёртой четверти привели к потере концентрации и нарушению коммуникации.

Заключительная четверть стала определяющей. Мне жаль, ведь у нас был шанс. Мы боролись до конца – это положительный момент. Мы двигаемся дальше, анализируем и развиваемся, продолжаем искать «химию» и энергию. Мы стараемся и вернёмся лучше», — приводит слова Богичевича сайт Единой лиги ВТБ.

Для «Автодора» это поражение стало 12-м в 21 матче текущего сезона Единой лиги ВТБ.