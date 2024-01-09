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Емченко: тренер просил не забывать, что Малик Ньюмэн — лучший снайпер прошлого сезона

Емченко: тренер просил не забывать, что Малик Ньюмэн — лучший снайпер прошлого сезона
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Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (98:88).

«Броски не летели в первой половине, потому что мы выглядели замёрзшими? Может быть, так и есть – тут совсем не так тепло, как в нашем любимом солнечном Краснодаре. Не сказал бы, что совсем не летело – мы попадали, контролировали игру. Не надо забывать, что «Автодор» – сильная команда с отличными игроками. В первой половине у нас была равная борьба, в третьей четверти мы немного просели, но собрались с силами, догнали и выиграли.

Что тренер говорил в большом перерыве? Сказал, что мы должны играть ещё ближе с Маликом Ньюмэном, не должны забывать, что он – лучший снайпер прошлого сезона. Дать раззабиваться такому игроку очень опасно. Тренер попросил, чтобы мы сделали его не атакующим, а отдающим игроком. И напомнил, чтобы мы лучше двигали мяч, бежали и не боялись идти в контакт, потому что у них сразу четыре игрока в первой половине набрали по три-четыре фола. Мы в итоге на этом и сыграли», — приводит слова Емченко сайт краснодарского клуба.

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