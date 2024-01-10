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Все результаты игрового дня НБА 10 января

Все результаты игрового дня НБА 10 января
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Сегодня, 10 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 10 января:

«Детройт Пистонс» — «Сакраменто Кингз» — 110:131;
«Орландо Мэджик» — «Миннесота Тимбервулвз» — 92:113
«Нью-Йорк Никс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 112:84;
«Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлиз» 103—120;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто Рэпторс» —;

Новость дополняется…

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь отметить форварда «Сакраменто» Домантас Сабониса, который сделал трипл-дабл. На его счету 37 очков, 10 подборов и 13 результативных передач. Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг отметился 33 очками, восемью подборами и четырьмя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
110 : 131
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Детройт Пистонс: Богданович - 26, Айви - 22, Дюрен - 16, Бёркс - 16, Харрис - 9, Нокс - 8, Хейз - 4, Уайзмен - 4, Ливерс - 3, Сассер - 2, Томпсон, Багли III
Сакраменто Кингз: Сабонис - 37, Мюррэй - 32, Фокс - 26, Монк - 20, Лень - 6, Лайлз - 6, Хаертер - 4, Макги, Дуарте, Везенков, Митчелл, Эдвардс, Эллис, Барнс, Toscano
НБА - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
92 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Орландо Мэджик: Вагнер - 21, Саггс - 20, Банкеро - 18, Куин - 11, Хьюстан - 8, Фульц - 4, Блэк - 3, Океке - 3, Битадзе - 2, Энтони - 2
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 28, Гобер - 21, Макдэниелс - 15, Рид - 13, Андерсон - 11, Конли - 11, Эдвардс - 6, Маклафлин - 4, Милтон - 4, Мур, Александер-Уолкер, Браун
НБА - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 84
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 23, Рэндл - 20, Гримс - 17, Макбрайд - 16, Дивинченцо - 13, Брансон - 12, Хартенштайн - 5, Харт - 2, Флинн - 2, Ачиува - 2, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 21, Саймонс - 12, Мюррэй - 9, Шарп - 9, Хендерсон - 8, Рит - 7, Камара - 5, Баджи - 4, Рупер - 4, Минайя - 3, Брогдон - 2, Тибулл
НБА - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
103 : 120
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 33, Дончич - 31, Джонс - 11, Харди - 10, Хардуэй-младший - 9, Пауэлл - 4, Лоусон - 3, Карри - 2, Уильямс, Грин, Уильямс, Холмс, Моррис
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 32, Смарт - 23, Тиллман - 14, Уильямс - 14, Кеннард - 14, Родди - 11, Уильямс Мл. - 6, Кончар - 4, Бийомбо - 2, Ларэвиа, Джексон
НБА - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
3-я четверть
70 : 72
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Мэйс, Реддиш, Кристи, Хэйс, Принс, Ривз, Уиндлер, Льюис, Джеймс, Вуд
Торонто Рэпторс: Макдэниелс, Барнс, Куикли, Барретт, Портер, Темпл, Шрёдер, Янг, Буше, Трент-мл., Сиакам
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