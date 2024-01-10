Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 10 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 10 января:

«Детройт Пистонс» — «Сакраменто Кингз» — 110:131;

«Орландо Мэджик» — «Миннесота Тимбервулвз» — 92:113

«Нью-Йорк Никс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 112:84;

«Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлиз» 103—120;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто Рэпторс» —;

Новость дополняется…

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь отметить форварда «Сакраменто» Домантас Сабониса, который сделал трипл-дабл. На его счету 37 очков, 10 подборов и 13 результативных передач. Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг отметился 33 очками, восемью подборами и четырьмя передачами.