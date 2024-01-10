Сегодня, 10 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 10 января:
«Детройт Пистонс» — «Сакраменто Кингз» — 110:131;
«Орландо Мэджик» — «Миннесота Тимбервулвз» — 92:113
«Нью-Йорк Никс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 112:84;
«Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлиз» 103—120;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто Рэпторс» —;
Новость дополняется…
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь отметить форварда «Сакраменто» Домантас Сабониса, который сделал трипл-дабл. На его счету 37 очков, 10 подборов и 13 результативных передач. Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг отметился 33 очками, восемью подборами и четырьмя передачами.
- 10 января 2024
-
08:05
-
07:33
-
07:30
-
07:06
-
07:02
-
06:50
-
06:44
-
06:35
-
06:16
-
05:36
-
05:24
-
04:51
-
04:15
-
03:21
-
03:07
-
02:21
-
02:21
-
02:14
-
01:49
-
01:09
-
00:49
-
00:23
- 9 января 2024
-
23:48
-
23:36
-
22:32
-
22:18
-
21:30
-
21:12
-
21:08
-
21:00
-
20:29
-
19:59
-
19:54
-
19:43
-
19:12