Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — Уралмаш. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Маркус Смарт вывихнул палец после удачного трёхочкового попадания

Маркус Смарт вывихнул палец после удачного трёхочкового попадания
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник «Мемфис Гриззлиз» Маркус Смарт принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала победу со счётом 120:103.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В середине третьей четверти Смарт совершил удачный бросок из-за дуги, однако после выяснилось, что в момент броска защитник «Мемфиса» вывихнул палец. Как итог, 29-летний баскетболист был вынужден досрочно завершить встречу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Смарт в общей сложности провёл на площадке 21 минуту, набрав суммарно 23 очка (9 из 16 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), четыре подбора, два перехвата и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» защитника составил «+16».

НБА - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
103 : 120
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 33, Дончич - 31, Джонс - 11, Харди - 10, Хардуэй-младший - 9, Пауэлл - 4, Лоусон - 3, Карри - 2, Уильямс, Грин, Уильямс, Холмс, Моррис
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 32, Смарт - 23, Тиллман - 14, Уильямс - 14, Кеннард - 14, Родди - 11, Уильямс Мл. - 6, Кончар - 4, Бийомбо - 2, Ларэвиа, Джексон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android