Маркус Смарт вывихнул палец после удачного трёхочкового попадания

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Атакующий защитник «Мемфис Гриззлиз» Маркус Смарт принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала победу со счётом 120:103.

В середине третьей четверти Смарт совершил удачный бросок из-за дуги, однако после выяснилось, что в момент броска защитник «Мемфиса» вывихнул палец. Как итог, 29-летний баскетболист был вынужден досрочно завершить встречу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Смарт в общей сложности провёл на площадке 21 минуту, набрав суммарно 23 очка (9 из 16 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), четыре подбора, два перехвата и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» защитника составил «+16».