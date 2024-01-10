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Новичок «Майами» Жакез отреагировал на предстоящее противостояние с Холмгреном

Новичок «Майами» Жакез отреагировал на предстоящее противостояние с Холмгреном
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Лёгкий форвард, новичок «Майами Хит» Джейми Жакез-младший высказался по поводу противостояния с центровым, новичком «Оклахома-Сити Тандер» Четом Холмгреном в рамках завтрашнего матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Это будет отличная битва. Это будет своего рода история, поскольку мы [я и Чет Холмгрен] лучшие новички своего драфт-класса. Вы, ребята, можете говорить об этом, но мы оба постараемся выиграть игру», — сказал Жакез-младший во время пресс-конференции.

В нынешнем сезоне 22-летний баскетболист принял участие в 36 встречах, набирая в среднем 13,7 очка, 3,8 подбора и 2,7 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,7, трёхочковых — 34,9.

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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