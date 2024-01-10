Новичок «Майами» Жакез отреагировал на предстоящее противостояние с Холмгреном

Лёгкий форвард, новичок «Майами Хит» Джейми Жакез-младший высказался по поводу противостояния с центровым, новичком «Оклахома-Сити Тандер» Четом Холмгреном в рамках завтрашнего матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это будет отличная битва. Это будет своего рода история, поскольку мы [я и Чет Холмгрен] лучшие новички своего драфт-класса. Вы, ребята, можете говорить об этом, но мы оба постараемся выиграть игру», — сказал Жакез-младший во время пресс-конференции.

В нынешнем сезоне 22-летний баскетболист принял участие в 36 встречах, набирая в среднем 13,7 очка, 3,8 подбора и 2,7 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,7, трёхочковых — 34,9.