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Тейтум набрал пять очков подряд в концовке матча с «Миннесотой»

Тейтум набрал пять очков подряд в концовке матча с «Миннесотой»
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда одержала победу в овертайме со счётом 127:120.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Тейтум за последнюю минуту дополнительного времени при счёте 120:120 сначала набрал два очка после успешного лэй-апа, а затем 25-летний баскетболист совершил трёхочковый бросок после потери игроков «Миннесоты», установив таким образом счёт 125:120.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тейтум в общей сложности провёл на площадке 42 минуты, набрав суммарно 45 очков (13 из 26 с игры, где 6 из 11 — трёхочковые), четыре подбора, две результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам игры составил «+3».

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
127 : 120
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бостон Селтикс: Тейтум - 45, Браун - 35, Холидэй - 12, Уайт - 9, Хорфорд - 9, Корнет - 8, Хозер - 6, Притчард - 3, Бриссетт, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Таунс - 25, Рид - 19, Андерсон - 17, Александер-Уолкер - 15, Маклафлин - 6, Макдэниелс - 5, Милтон - 2, Браун - 2, Мур, Майнотт, Никс, Миллер, Гарза
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