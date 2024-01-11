Тейтум набрал пять очков подряд в концовке матча с «Миннесотой»

Лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда одержала победу в овертайме со счётом 127:120.

Тейтум за последнюю минуту дополнительного времени при счёте 120:120 сначала набрал два очка после успешного лэй-апа, а затем 25-летний баскетболист совершил трёхочковый бросок после потери игроков «Миннесоты», установив таким образом счёт 125:120.

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Тейтум в общей сложности провёл на площадке 42 минуты, набрав суммарно 45 очков (13 из 26 с игры, где 6 из 11 — трёхочковые), четыре подбора, две результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам игры составил «+3».