Остин Ривз поддержал Энтони Дэвиса после плохого матча «Лейкерс» с «Ютой»

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Остин Ривз поддержал одноклубника Энтони Дэвиса после не самой удачной игры в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз».

«Представляю следующие заголовки: «Энтони Дэвис – отстой», «Энтони Дэвис не умеет этого, не может сделать то». Да, у него были трудности с попаданиями, но в остальном он был шикарен. Он принимал правильные решения в игре», – сказал Остин Ривз на пресс-конференции после матча с «Ютой».

Отметим, что «Лейкерс» проиграли «Юте» со счётом 125:132. 30-летний Дэвис провёл крайне плохой матч в плане реализации бросков. За 39 минут на паркете Энтони реализовал 5 из 21 броска с игры. При этом баскетболист завершил встречу с трипл-даблом: 15 очков, 15 подборов, 11 передач.