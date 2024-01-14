Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Автодор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Остин Ривз поддержал Энтони Дэвиса после плохого матча «Лейкерс» с «Ютой»

Остин Ривз поддержал Энтони Дэвиса после плохого матча «Лейкерс» с «Ютой»
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Остин Ривз поддержал одноклубника Энтони Дэвиса после не самой удачной игры в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз».

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Представляю следующие заголовки: «Энтони Дэвис – отстой», «Энтони Дэвис не умеет этого, не может сделать то». Да, у него были трудности с попаданиями, но в остальном он был шикарен. Он принимал правильные решения в игре», – сказал Остин Ривз на пресс-конференции после матча с «Ютой».

Отметим, что «Лейкерс» проиграли «Юте» со счётом 125:132. 30-летний Дэвис провёл крайне плохой матч в плане реализации бросков. За 39 минут на паркете Энтони реализовал 5 из 21 броска с игры. При этом баскетболист завершил встречу с трипл-даблом: 15 очков, 15 подборов, 11 передач.

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
132 : 125
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Маркканен - 29, Секстон - 27, Кларксон - 21, Джордж - 19, Коллинс - 19, Данн - 7, Кесслер - 4, Олиник - 4, Агбаджи - 2, Хортон-Такер, Фонтеккио, Саманич, Юртсевен
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 39, Ривз - 19, Хатимура - 17, Дэвис - 15, Вуд - 15, Принс - 12, Вандербилт - 5, Кристи - 3, Худ-Скифино, Мэйс, Реддиш, Хэйс, Каслтон
Материалы по теме
Энтони Дэвис взял на себя вину за поражение «Лейкерс» от «Юты»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android