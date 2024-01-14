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Богичевич — об игре с «Зенитом»: для нас это тяжёлое поражение

Богичевич — об игре с «Зенитом»: для нас это тяжёлое поражение
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Поздравляю «Зенит». Для нас это тяжёлое поражение, то, как именно мы проиграли. Я сказал игрокам, что я всё равно ими горжусь, тем, как они боролись, как играли. Да, одно владение может решить всё, но, как сказал Александр Петенев, мы движемся в правильном направлении.

А ещё для меня было приятно сыграть против тренера Хавьера Паскуаля, он большой специалист, по этому поводу я тоже очень рад», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Благодаря этой победе «Зенит» сумел догнать УНИКС и «Локомотив-Кубань». У всех трёх по 16 побед при шести поражениях. Команды делят со второго по четвёртое места. «Автодор» идёт 10-м — девять побед, 13 поражений. Возглавляет чемпионат ЦСКА. У подопечных Эмила Райковича 18 побед при трёх поражениях.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
14 января 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
86 : 85
Автодор
Саратов
Зенит: Хантер - 25, Фрейзер - 24, Карасёв - 14, Эртель - 10, Морман - 5, Курич - 5, Клименко - 3, Герасимов, Вольхин, Жбанов, Дублевич, Зубков
Автодор: Торнвелл - 19, Хэммондс - 19, Мавра - 11, Петенев - 10, Беслач - 8, Халдеев - 7, Ньюмэн - 4, Гаррет - 4, Пранаускис - 3, Наумов, Фёдоров, Печенджиян
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