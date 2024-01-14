Богичевич — об игре с «Зенитом»: для нас это тяжёлое поражение

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом».
«Поздравляю «Зенит». Для нас это тяжёлое поражение, то, как именно мы проиграли. Я сказал игрокам, что я всё равно ими горжусь, тем, как они боролись, как играли. Да, одно владение может решить всё, но, как сказал Александр Петенев, мы движемся в правильном направлении.
А ещё для меня было приятно сыграть против тренера Хавьера Паскуаля, он большой специалист, по этому поводу я тоже очень рад», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Благодаря этой победе «Зенит» сумел догнать УНИКС и «Локомотив-Кубань». У всех трёх по 16 побед при шести поражениях. Команды делят со второго по четвёртое места. «Автодор» идёт 10-м — девять побед, 13 поражений. Возглавляет чемпионат ЦСКА. У подопечных Эмила Райковича 18 побед при трёх поражениях.
- 14 января 2024
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