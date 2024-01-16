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Грин сделал первое заявление после отбытия дисквалификации НБА и выхода на паркет

Грин сделал первое заявление после отбытия дисквалификации НБА и выхода на паркет
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Тяжёлый форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин обратил внимание товарищей по команде на необходимость сосредоточить усилия по улучшению игры в защите.

«Если наши парни будут гордиться собой, играя в обороне, проблем в команде возникать не будет. Так это работает, всё очень просто. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать это. Нужно быть в состоянии защищаться один в один. Каждый должен испытывать гордость от своей игры в защите», — сказал Грин на пресс-конференции.

Напомним, 16 января Дрэймонд впервые сыграл после отбытия дисквалификации, наложенной на него лигой. Её он получил за удар по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича во время матча. После возвращения в матче с «Мемфис Гриззлиз» Грин провёл на площадке более 23 минут и за это время набрал семь очков, совершил семь подборов и отдал четыре передачи.

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