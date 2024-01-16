«Нетс» и «Хит» провели наименее результативный за 5 лет матч в НБА с овертаймом

Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бруклин Нетс» и «Майами Хит» оказался первой игрой почти за пять лет в лиге, когда ни одна из команд не набрала 100 очков после перевода встречи в овертайм. Об этом информирует сервис Basketball Reference.

Напомним, основное время матча между «Бруклином» и «Майами» закончилось со счётом 88:88. В овертайме команды на двоих забили 15 очков, а победу вырвали игроки «Хит» (96:95).

В настоящий момент «Бруклин» занимает 11-е место в турнирной таблице НБА Восточной конференции, имея на счету 16 побед при 23 поражениях. «Майами» располагается на пятой позиции (24 победы – 16 поражений).

Джимми Батлер принимает участие в двусторонке «Майами»: