Джимми Батлер в скором времени выпустит музыкальный альбом

Лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер работает над кантри-альбомом уже больше года и в скором времени выпустит его. Об этом сообщает журналист The Guardian Клэр де Люн.

По информации источника, баскетболист записал более 60 песен и в ближайшее время альбом появится в интернете.

На данный момент «Майами» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации. На счету клуба из Флориды 24 победы и 16 поражений в регулярном чемпионате сезона-2023/2024.

Напомним, что в прошлом сезоне НБА «Майами» во главе с Джимми Батлером вышли в финал плей-офф, где клуб из Флориды уступил будущему чемпиону ассоциации «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.

Джимми Батлер играет в домино с Усэйном Болтом: