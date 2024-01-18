Леброн Джеймс сыграл против 35% игроков, когда-либо выступавших в НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала победу со счётом 127:110.

Во время игры режиссеры трансляции вывели плашку со статистическим фактом. Согласно данным, Джеймс выходил на площадку против 35% игроков, которые когда-либо выступали в НБА. Отметим, что история лиги берёт своё начало с сезона-1949/1950 после объединения других североамериканских лиг — БАА и НБЛ.

Статистический факт о Леброне Джеймсе Фото: Кадр из трансляции

39-летний Джеймс, в свою очередь, сегодня провёл на площадке в общей сложности 33 минуты, набрав суммарно 25 очков (10 из 19 с игры, где 3 из 7 — трёхочковые), восемь подборов, восемь результативных передач и один перехват. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+20».