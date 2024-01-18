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Леброн Джеймс сыграл против 35% игроков, когда-либо выступавших в НБА

Леброн Джеймс сыграл против 35% игроков, когда-либо выступавших в НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала победу со счётом 127:110.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Во время игры режиссеры трансляции вывели плашку со статистическим фактом. Согласно данным, Джеймс выходил на площадку против 35% игроков, которые когда-либо выступали в НБА. Отметим, что история лиги берёт своё начало с сезона-1949/1950 после объединения других североамериканских лиг — БАА и НБЛ.

Статистический факт о Леброне Джеймсе

Статистический факт о Леброне Джеймсе

Фото: Кадр из трансляции

39-летний Джеймс, в свою очередь, сегодня провёл на площадке в общей сложности 33 минуты, набрав суммарно 25 очков (10 из 19 с игры, где 3 из 7 — трёхочковые), восемь подборов, восемь результативных передач и один перехват. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+20».

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2024, четверг. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
127 : 110
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 29, Дэвис - 28, Джеймс - 25, Ривз - 14, Принс - 9, Вандербилт - 7, Хатимура - 6, Кристи - 5, Мэйс - 2, Вуд - 2, Хэйс
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Лайвли - 16, Хардуэй-младший - 12, Ирвинг - 12, Уильямс - 8, Джонс - 8, Харди - 7, Клебер - 6, Уильямс - 5, Лоусон - 2, Пауэлл - 1, Холмс, Карри, Моррис
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