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ЦСКА обыграл «Руну» в матче Лиги ВТБ, уступая после первой половины

ЦСКА обыграл «Руну» в матче Лиги ВТБ, уступая после первой половины
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московские клубы ЦСКА и «Руна». Игра проходила на стадионе «Баскет Холл Москва» и завершилась победой армейцев со счётом 89:79.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

В первой половине на площадке шла равная борьба, и к большому перерыву счёт на табло был 43:42 в пользу «Руны», но уже в третьей четверти армейцы прибавили и вышли вперёд, в дальнейшем ни разу не позволив сопернику повести в счёте.

Самым результативным игроком встречи стал американский разыгрывающий армейского клуба Каспер Уэйр, который принёс своей команде 22 очка и семь результативных передач.

Эта победа стала 19-й для ЦСКА в 22 матчах текущего сезона Единой лиги, московский возглавляет таблицу турнира. «Руна» одержала девять побед и потерпела 13 поражений в текущем сезоне.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
18 января 2024, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
89 : 79
Руна
Москва
ЦСКА: Уэйр - 22, Жан-Шарль - 15, М'Бай - 13, Джекири - 10, Тримбл - 9, Астапкович - 6, Антонов - 6, Руженцев - 5, Ухов - 3, Михайловский, Карданахишвили, Клюев
Руна: Морган - 20, Хилл - 15, Раданов - 10, Янг - 8, Тайус - 8, Савин - 8, Походяев - 5, Попов - 5, Сопин, Комиссаров, Жмако, Самойленко
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