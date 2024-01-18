ЦСКА обыграл «Руну» в матче Лиги ВТБ, уступая после первой половины

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московские клубы ЦСКА и «Руна». Игра проходила на стадионе «Баскет Холл Москва» и завершилась победой армейцев со счётом 89:79.

В первой половине на площадке шла равная борьба, и к большому перерыву счёт на табло был 43:42 в пользу «Руны», но уже в третьей четверти армейцы прибавили и вышли вперёд, в дальнейшем ни разу не позволив сопернику повести в счёте.

Самым результативным игроком встречи стал американский разыгрывающий армейского клуба Каспер Уэйр, который принёс своей команде 22 очка и семь результативных передач.

Эта победа стала 19-й для ЦСКА в 22 матчах текущего сезона Единой лиги, московский возглавляет таблицу турнира. «Руна» одержала девять побед и потерпела 13 поражений в текущем сезоне.