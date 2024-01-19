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Тренер «Руны» — о поражении от ЦСКА: в концовке класс соперника взял своё

Тренер «Руны» — о поражении от ЦСКА: в концовке класс соперника взял своё
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Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган высказался после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда уступила лидеру сезона ЦСКА со счётом 79:89

«Поздравляю ЦСКА с победой. Сегодня мы играли против одной из лучших команд лиги, лидера турнирной таблицы. У нас были проблемы, но мы показывали хорошую игру на протяжении трёх четвертей. В концовке класс ЦСКА взял своё. Сейчас нам важно вернуть в строй всех травмированных и показывать такой баскетбол, как в начале матча с ЦСКА. Задача – бороться за попадание в плей-офф», — приводит слова Эрдогана официальный сайт Единой лиги ВТБ.

«Руна» одержала девять побед и потерпела 13 поражений в текущем сезоне. Для ЦСКА эта победа стала 19-й в 22 матчах текущего сезона Единой лиги, московский клуб возглавляет таблицу турнира.

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