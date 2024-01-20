«Монако» издевательски подшутил над «Реалом» после разгрома в Евролиге

Баскетбольный клуб «Монако» одержал разгромную победу над мадридским «Реалом» в рамках 22-го тура Евролиги. После этого в одной из социальных сетей клуб подшутил над оппонентом.

«Извините, «Реал Мадрид», мы заберём это на сегодня», – написал официальный аккаунт «Монако» в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: БК «Монако»

Напомним, «Реал» проиграл со счётом 74:98. При этом клуб из Мадрида является действующим чемпионом Евролиги.

Отметим, поражение «Реала» от «Монако» стало самым крупным для мадридцев в сезоне-2023/2024 во всех турнирах. На данный момент «сливочные» возглавляют турнирную таблицу Евролиги с 19 победами при трёх поражениях. В свою очередь, «Монако» расположился на седьмой строчке европейского чемпионата с 12 победами при 10 поражениях.

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