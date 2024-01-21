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Ненад Дмитриевич: не сказал бы, что для нас «Зенит» — это легкий соперник

Ненад Дмитриевич: не сказал бы, что для нас «Зенит» — это легкий соперник
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Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (64:61).

«Как мы и предполагали, это была очень тяжелая игра. Много контактной борьбы, вы сами видели, сколько свистков давали судьи. Но мы смогли победить, показали характер. Рад за команду.

Не сказал бы, что для нас «Зенит» — это легкий соперник. Каждая игра против них идет до последнего владения. В прошлом сезоне мы в первой части регулярки, затем во второй и в полуфинале провели очень много тяжелых матчей против них. Каждая игра по-своему отличалась, была новой историей. Но главное, удалось показать свой баскетбол, проявить характер и переламывать ход даже не самых удачных для нас матчей. При этом «Зенит» — это сильная тренерская команда», — приводит слова Димитриевича «Спорт-Экспресс».

Напомним, вчера, 20 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» в Казани. Матч завершился победой УНИКСа со счётом 64:61.

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