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Источник назвал главного кандидата на пост тренера «Милуоки»

Источник назвал главного кандидата на пост тренера «Милуоки»
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Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил несколько деталей, касающихся решения клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» уволить главного тренера Эдриана Гриффина.

«Ожидается, что «Бакс» назначат временным главным тренером ассистента Джо Прунти, сообщают источники ESPN.

«Бакс» планируют быстро провести переговоры с небольшой группой опытных и доступных главных тренеров-ветеранов. Причем Док Риверс находится на вершине списка, сообщают источники ESPN», — написал Войнаровски на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Последним местом работы Риверса была «Филадельфия Сиксерс», которую он покинул в мае прошлого года после поражения в серии плей-офф с «Бостон Селтикс».

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Источник: «Милуоки» уволил главного тренера Эдриана Гриффина
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