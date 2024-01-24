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Марцин Гортат: жалею, что не перешел в «Торонто», они звонили мне шесть раз

Марцин Гортат: жалею, что не перешел в «Торонто», они звонили мне шесть раз
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Бывший игрок НБА поляк Марцин Гортат рассказал, что он жалеет о том, что не стал переходить в «Торонто Рэпторс».

«Я жалею, что после того, как «Клипперс» отказались от меня, я не перешел в «Торонто Рэпторс». Они звонили мне шесть раз, но я не пошел. Сегодня я мог бы стать чемпионом НБА», — приводит слова Гортата Legion Hoops.

Польский центровой завершил карьеру в 2020 году.

Гортат — 57-й номер драфта НБА 2005 года. За океаном он защищал цвета «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Вашингтон Уизардс», а заключительный сезон своей карьеры провёл в «Лос-Анджелес Клипперс». Всего в регулярных чемпионатах на его счету 806 матчей, в которых он набирал 9,9 очка и собирал 8,0 подбора.

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