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10 очков Шведа помогли «Шаньси» обыграть прямого конкурента в чемпионате Китая

10 очков Шведа помогли «Шаньси» обыграть прямого конкурента в чемпионате Китая
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Российский разыгрывающий Алексей Швед, выступающий в составе клуба «Шаньси Лунгс», помог своей команде одержать победу в матче чемпионата Китая.

В матче регулярного чемпионата с клубом «Шаньдун Лайонс» Швед провёл на паркете 21 минуту, набрал 10 очков и добавил к ним три подбора и четыре результативные передачи. Команда Шведа одержала победу со счётом 92:88. «Шаньси Лунгс» занимает 11-е место в таблице чемпионата Китая с 16 победами в 33 матчах сезона. «Шаньдун Лайонс» располагается на 14-й строчке, одержав 14 побед в 34 матчах.

Швед подписал контракт с китайским клубом в начале текущего сезона. В прошлом сезоне Алексей выступал за московский ЦСКА, который покинул после истечения контракта. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок в среднем за матч набирал 16,6 очка и отдавал 7,8 передачи.

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