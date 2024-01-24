Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лондон Лайонс — Бешикташ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сразу три российских игрока вошли в заявку мадридского «Реала» на юношескую Евролигу

Сразу три российских игрока вошли в заявку мадридского «Реала» на юношескую Евролигу
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» представил заявку из 16 игроков на первый этап Adidas Next Generation Tournament (ANGT), который традиционно носит статус юношеской Евролиги (U18), и включил в неё сразу трёх российских баскетболистов.

В заявку испанского клуба вошёл защитник Егор Дёмин, который выступал в прошлогоднем розыгрыше турнира и помог команде завоевать свой четвёртый титул чемпионов юношеской Евролиги. Также в заявку попал центровой Илья Фролов, который при этом готовится к другому турниру в составе младшей команды. Ожидается, что Фролов примет участие в юношеской Евролиге только в случае травм других игроков. Ещё один российский центровой Даниил Столбецкий также есть в списке заявленных на турнир игроков.

На первом этапе мадридский клуб выступит в одной группе с «Цедевитой-Олимпией», «Баварией» и «Венецией». Далее пройдёт только одна команда.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android