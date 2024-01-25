«Впервые чувствую стыд». Главный тренер «Руны» Эрдоган – о поражении от «Зенита»

Главный тренер московской «Руны» Эртугрул Эрдоган прокомментировал поражение своих подопечных в матче с санкт-петербургским «Зенитом», который проходил в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Не знаю, что сказать. Мы играли против больших парней, на паркете запретили играть детям. Они просто научили нас сегодня баскетболу. Мы просто взяли автобус, чтобы поехать по Санкт-Петербургу и посмотреть, как они играют в баскетбол. Не знаю, что еще сказать. Впервые я чувствую стыд с момента, как приехал сюда. Прошу прощения у болельщиков, потому что мы не выглядели как команда, а выглядели как сборище игроков, которые приехали сюда дурачиться. Я очень, очень расстроен. «Зенит» заслужил победу с первой до последней секунды, плюс, они научили нас играть в баскетбол», – приводит слова Эрдогана официальный сайт Единой лиги.

Напомним, «Зенит» на домашнем паркете обыграл «Руну» со счётом 93:62. На данный момент подопечные Хавьера Паскуаля занимают третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги. В свою очередь, «Руна» расположилась на девятой строчке с отрицательным соотношением побед и поражений – 10-14.

Отметим, что «Руна» является дебютантом Единой лиги. Сезон-2023/2024 является первым в истории московской команды в Единой лиге.