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«Реал» одержал 11-ю домашнюю победу кряду в Евролиге, обыграв «Олимпиакос»

«Реал» одержал 11-ю домашнюю победу кряду в Евролиге, обыграв «Олимпиакос»
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25 января проходил матч регулярного чемпионата Евролиги между мадридским «Реалом» и греческим «Олимпиакосом». Команды встретились в рамках 23-го тура европейского чемпионата. Матч завершился победой «Реала» со счётом 90:85.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Клуб из столицы Испании сходу захватил преимущество на домашнем паркете, разгромив соперника со счётом 30:13 в первой четверти. По ходу второго игрового отрезка «Олимпиакос» показывал отличную игру, но «Реал» всё равно оказался сильнее – 22:17. Итоговый результат первой половины – 52:30 в пользу мадридской команды.

В большом перерыве Георгиос Барцокас внёс коррективы в игру своих подопечных, благодаря чему «Олимпиакос» победил в третьей четверти со счётом 25:16. Заключительные минуты матча проходили в равной борьбе, хоть гости и оставили итоговый отрезок за собой – 30:22, но хозяева по итогу одержали победу

Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
25 января 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
90 : 85
Олимпиакос
Пирей, Греция
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Алосен, Родригес, Дек, Пуарье, Ндиайе, Муса
Олимпиакос: Уолкап, Канаан, Лунцис, Ларенцакис, Митру-Лонг, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Петрушев, Сикма, Танулис, Маккиссик
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