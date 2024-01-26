«Реал» одержал 11-ю домашнюю победу кряду в Евролиге, обыграв «Олимпиакос»

25 января проходил матч регулярного чемпионата Евролиги между мадридским «Реалом» и греческим «Олимпиакосом». Команды встретились в рамках 23-го тура европейского чемпионата. Матч завершился победой «Реала» со счётом 90:85.

Клуб из столицы Испании сходу захватил преимущество на домашнем паркете, разгромив соперника со счётом 30:13 в первой четверти. По ходу второго игрового отрезка «Олимпиакос» показывал отличную игру, но «Реал» всё равно оказался сильнее – 22:17. Итоговый результат первой половины – 52:30 в пользу мадридской команды.

В большом перерыве Георгиос Барцокас внёс коррективы в игру своих подопечных, благодаря чему «Олимпиакос» победил в третьей четверти со счётом 25:16. Заключительные минуты матча проходили в равной борьбе, хоть гости и оставили итоговый отрезок за собой – 30:22, но хозяева по итогу одержали победу