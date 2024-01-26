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Сегодня, в ночь с 25 на 26 января мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата прошли семь матчей.

Из интересных результатов отметим победу «Индианы Пэйсерс» в матче с «Филадельфией Сиксерс», а также крупное поражение действующего чемпиона «Денвер Наггетс» в игре с «Нью-Йорк Никс».

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех встреч сегодняшнего игрового дня.

Все результаты игрового дня НБА 26 января:

«Вашингтон Уизардс» – «Юта Джаз» — 108:123.

«Индиана Пэйсерс» – «Филадельфия Сиксерс» — 134:122.

«Бруклин Нетс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 94:96.

«Майами Хит» – «Бостон Селтикс» — 110:143.

«Нью-Йорк Никс» – «Денвер Наггетс» — 122:84.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Сакраменто Кингз» — 133:134.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Чикаго Буллз» — 141:132.