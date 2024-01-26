Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан — Жальгирис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Все результаты игрового дня НБА 26 января

Все результаты игрового дня НБА 26 января
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, в ночь с 25 на 26 января мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата прошли семь матчей.

Из интересных результатов отметим победу «Индианы Пэйсерс» в матче с «Филадельфией Сиксерс», а также крупное поражение действующего чемпиона «Денвер Наггетс» в игре с «Нью-Йорк Никс».

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех встреч сегодняшнего игрового дня.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 26 января:

«Вашингтон Уизардс» – «Юта Джаз» — 108:123.
«Индиана Пэйсерс» – «Филадельфия Сиксерс» — 134:122.
«Бруклин Нетс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 94:96.
«Майами Хит» – «Бостон Селтикс» — 110:143.
«Нью-Йорк Никс» – «Денвер Наггетс» — 122:84.
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Сакраменто Кингз» — 133:134.
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Чикаго Буллз» — 141:132.

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
108 : 123
Юта Джаз
Ньютаун
Вашингтон Уизардс: Кузма - 26, Пул - 18, Багли III - 14, Авдия - 13, Гэффорд - 13, Джонс - 12, Кисперт - 8, Кулибали - 2, Шамет - 2, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Бернард, Гилл, Джемисон, Райт, Оморуи
Юта Джаз: Маркканен - 29, Коллинс - 22, Кларксон - 19, Олиник - 19, Секстон - 11, Фонтеккио - 10, Джордж - 5, Данн - 4, Кесслер - 4, Хортон-Такер, Саманич, Агбаджи, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
134 : 122
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 26, Тёрнер - 20, Нембард - 19, Несмит - 16, Матурин - 13, Топпин - 13, Хилд - 11, Макконнелл - 8, Смит - 6, Шиппард - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Джексон, Чьебв
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 31, Макси - 22, Мартин - 11, Каунсил - 11, Хаус - 10, Батюм - 10, Спрингер - 8, Рид - 7, Убре - 4, Беверли - 4, Смит - 2, Коркмаз - 2, Моррис, Харрис
НБА - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
94 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бруклин Нетс: Томас - 25, Бриджес - 21, Клэкстон - 16, Динвидди - 14, Финни-Смит - 8, Джонсон - 5, О'Нил - 3, Уокер - 2, Смит, Уотфорд, Джайлс, Клауни, Уилсон, Джонсон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 27, Эдвардс - 24, Конли - 10, Гобер - 10, Макдэниелс - 9, Александер-Уолкер - 6, Рид - 5, Андерсон - 3, Маклафлин - 2, Мур, Милтон, Браун, Гарза
НБА - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
110 : 143
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Адебайо - 19, Хироу - 19, Батлер - 17, Хайсмит - 14, Ричардсон - 8, Мартин - 8, Розир - 7, Брайант - 7, Робинсон - 5, Йович - 3, Робинсон - 3, Суидер
Бостон Селтикс: Тейтум - 26, Порзингис - 19, Браун - 18, Холидэй - 17, Уайт - 15, Корнет - 12, Притчард - 11, Хорфорд - 8, Михайлюк - 6, Хозер - 5, Бриссетт - 4, Стивенс - 2, Уолш, Бэнтон, Кета
НБА - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
122 : 84
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 26, Брансон - 21, Гримс - 19, Рэндл - 17, Дивинченцо - 16, Макбрайд - 13, Харт - 4, Флинн - 2, Ачиува - 2, Симс - 2, Фурнье, Арчидиаконоу
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Гордон - 12, Маррей - 9, Уотсон - 7, Портер - 5, Колдуэлл-Поуп - 5, Браун - 4, Холидэй - 4, Хафф - 3, Джексон - 2, Пикетт - 2, Тайсон, Джордан, Ннаджи
НБА - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
133 : 134
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Куминга - 31, Уиггинс - 17, Томпсон - 16, Шарич - 14, Подзиемски - 7, Джозеф - 6, Грин - 5, Луни - 4, Santos, Киньонес, Джексон-Дэвис
Сакраменто Кингз: Барнс - 39, Фокс - 29, Сабонис - 18, Мюррэй - 14, Хаертер - 12, Митчелл - 10, Лайлз - 8, Монк - 4, Макги, Дуарте, Эдвардс, Слоусон, Джонс, Эллис, Лень
НБА - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
141 : 132
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 29, Джеймс - 25, Дэвис - 22, Ривз - 20, Вандербилт - 17, Принс - 14, Хатимура - 10, Кристи - 2, Вуд - 2, Худ-Скифино, Реддиш, Хэйс
Чикаго Буллз: Дерозан - 32, Уайт - 25, Вучевич - 20, Досунму - 18, Карузо - 17, Драммонд - 11, Уильямс - 6, Терри - 3, Картер, Крэйг, Филлипс, Тэйлор
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android