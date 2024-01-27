Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Автодор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Шведа не помог «Шаньси» в матче чемпионата Китая

Дабл-дабл Шведа не помог «Шаньси» в матче чемпионата Китая
Аудио-версия:
Комментарии

Российский разыгрывающий Алексей Швед, выступающий в составе клуба «Шаньси Лунгс», провёл очередной результативный матч в рамках чемпионата Китая.

В матче регулярного чемпионата с клубом «Шанхай Шаркс» Швед провёл на паркете 25 минут, набрал 17 очков, совершил шесть подборов и отдал 12 результативных передач. Несмотря на выступление россиянина, команда Шведа уступила со счётом 114:123.

«Шаньси Лунгс» занимает 11-е место в таблице чемпионата Китая с 16 победами в 34 матчах сезона. «Шанхай Шаркс» располагается на девятой строчке, одержав 20 побед в 35 матчах.

Швед подписал контракт с китайским клубом в начале текущего сезона. В прошлом сезоне Алексей выступал за московский ЦСКА, который покинул после истечения контракта. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок в среднем за матч набирал 16,6 очка и отдавал 7,8 передачи.

Материалы по теме
Опрос
В какой клуб Единой лиги ВТБ перейдёт Швед в случае, если он захочет вернуться?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android