Дабл-дабл Шведа не помог «Шаньси» в матче чемпионата Китая

Российский разыгрывающий Алексей Швед, выступающий в составе клуба «Шаньси Лунгс», провёл очередной результативный матч в рамках чемпионата Китая.

В матче регулярного чемпионата с клубом «Шанхай Шаркс» Швед провёл на паркете 25 минут, набрал 17 очков, совершил шесть подборов и отдал 12 результативных передач. Несмотря на выступление россиянина, команда Шведа уступила со счётом 114:123.

«Шаньси Лунгс» занимает 11-е место в таблице чемпионата Китая с 16 победами в 34 матчах сезона. «Шанхай Шаркс» располагается на девятой строчке, одержав 20 побед в 35 матчах.

Швед подписал контракт с китайским клубом в начале текущего сезона. В прошлом сезоне Алексей выступал за московский ЦСКА, который покинул после истечения контракта. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок в среднем за матч набирал 16,6 очка и отдавал 7,8 передачи.