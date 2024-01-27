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Джейлен Брансон ответил на вопрос о ненависти к «Майами»

Джейлен Брансон ответил на вопрос о ненависти к «Майами»
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Браун поделился ответил на вопрос корреспондента ESPN Майкла Уилбона о ненависти к «Майами Хит».

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Корреспондент спросил 27-летнего баскетболиста на пресс конференции перед матчем с «Майами»: «Научился ли он ненавидеть «Майами»? На что Брансон ответил: «Определённо!»

Напомним, что «Нью-Йорк» на домашнем паркете примет «Майами» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, который пройдёт сегодня, 27 января в 23:00 мск.

На данный момент «Нью-Йорк» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 28 победами при 17 поражениях. В свою очередь, «Майами» расположился на седьмой позиции Востока с 24 победами при 21 поражении.

НБА - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 23:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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