Джейлен Брансон ответил на вопрос о ненависти к «Майами»

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Браун поделился ответил на вопрос корреспондента ESPN Майкла Уилбона о ненависти к «Майами Хит».

Корреспондент спросил 27-летнего баскетболиста на пресс конференции перед матчем с «Майами»: «Научился ли он ненавидеть «Майами»? На что Брансон ответил: «Определённо!»

Напомним, что «Нью-Йорк» на домашнем паркете примет «Майами» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, который пройдёт сегодня, 27 января в 23:00 мск.

На данный момент «Нью-Йорк» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 28 победами при 17 поражениях. В свою очередь, «Майами» расположился на седьмой позиции Востока с 24 победами при 21 поражении.