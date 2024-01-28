Тренер «Денвера» уверен, что НБА проведёт расследование пропуска матча Эмбиидом

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун высказался о том, что Национальная баскетбольная ассоциация вряд ли оставит без внимания то, что центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид пропустил матч с клубом из Колорадо в регулярном чемпионате.

«Я не знаю, как можно поменять статус из доступного для матча игрока в недоступного. Я уверен, что лига проявит должную осмотрительность. Потому что к такому относятся неодобрительно.

Он повредил колено в Индиане. Как бы то ни было, сотрудники «Филадельфии» решили, что Эмбиид не готов к выходу, и команде очень не хватало его присутствия», – сказал Мэлоун на пресс-конференции.

Напомним, «Денвер» одержал домашнюю победу в регулярном чемпионате НБА над «Филадельфией» со счётом 111:105. Эмбиид пропустил встречу и не играл в матчах с клубом из Колорадо с 2019 года.