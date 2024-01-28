Анзулович высказался о поражении, которое практически лишило «Самару» шансов на топ-6

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович дал комментарий по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (76:91), после которого его команда практически лишилась шансов на топ-6.

«Поздравления «Локо». Об игре можно много говорить, но можно просто ее посмотреть. О многих вещах я говорить не буду, потому что есть определенные правила. Многое в матче решили первые 5 минут, за которые мы получили что-то около 18 очков. Потом стали играть более собранно, приблизились в счете, но к тому моменту как нам удалось выйти вперед, у нас сразу трое игроков уже еле двигали ноги. Сразу несколько человек в нашем составе играет на уколах. Мы старались, но без здорового разыгрывающего сложно», — приводит слова Анзуловича пресс-служба Единой лиги ВТБ.