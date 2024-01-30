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Все результаты игрового дня НБА 30 января

Все результаты игрового дня НБА 30 января
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Сегодня, 30 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 30 января:

«Кливленд Каальерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 118:108.
«Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Йорк Никс» — 92:113.
«Бруклин Нетс» — «Юта Джаз» — 147:114.
«Майами Хит» — «Финикс Санз» — 105:118.
«Бостон Селтикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 118:112.
«Мемфис Гриззлиз» — «Сакраменто Кингз» — 94:103.
«Сан-Антони Спёрс» — «Вашингтон Уизардс» — 113:118.
«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 135:119.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз» — 101:107.
«Даллас Маверикс» — «Орландо Мэджик» —.
«Денвер Наггетс» — «Милуоки Бакс» —.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Филадельфия Сиксерис» —.

Новость дополняется…

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича, который сделал дабл-дабл. На его счету 45 очков, девять подборов и 15 результативных передач. Также стоит упомянуть форварда «Орландо» Паоло Банкеро. Он набрал 36 очков, совершил семь подборов и две передачи.

НБА - регулярный чемпионат
30 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
118 : 108
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 28, Аллен - 20, Окоро - 17, Страс - 14, ЛеВерт - 13, Мобли - 10, Ньянг - 10, Уэйд - 6, Меррилл, Портер, Джонс
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Пауэлл - 18, Уэстбрук - 13, Коффи - 13, Джордж - 13, Харден - 11, Мэнн - 5, Пламли - 5, Бостон, Хиланд, Тайс, Такер, Браун
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
92 : 113
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 29, Бриджес - 21, Вашингтон - 16, Мартин - 14, Смит - 6, Ричардс - 5, Тор - 1, Букнайт, Макгауэнс, Блэк, Смит, Менса, Нтиликина
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Дивинченцо - 28, Макбрайд - 11, Хартенштайн - 10, Ачиува - 9, Харт - 8, Гримс - 7, Симс - 6, Флинн - 2, Браун, Арчидиаконоу
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2024, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
147 : 114
Юта Джаз
Ньютаун
Бруклин Нетс: Бриджес - 33, Томас - 25, Уокер - 19, Джонсон - 17, Смит - 12, О'Нил - 11, Клэкстон - 11, Симмонс - 10, Джайлс - 3, Уотфорд - 2, Клауни - 2, Динвидди - 2
Юта Джаз: Джордж - 21, Коллинс - 15, Кларксон - 13, Маркканен - 13, Кесслер - 11, Данн - 9, Секстон - 6, Хортон-Такер - 5, Фонтеккио - 5, Саманич - 5, Олиник - 5, Агбаджи - 4, Юртсевен - 2
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2024, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
105 : 118
Финикс Санз
Финикс
Майами Хит: Батлер - 26, Розир - 21, Хироу - 17, Ричардсон - 12, Мартин - 12, Адебайо - 8, Лав - 4, Хайсмит - 3, Жакез-мл. - 2, Йович, Брайант, Робинсон
Финикс Санз: Гордон - 23, Букер - 22, Дюрант - 20, Бил - 19, Окоги - 11, Ойбанкс - 11, Нуркич - 6, Аллен - 3, Бэйтс-Диоп - 3, Мету, Гудвин, Ватанабэ, Литтл, Азубуике
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2024, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
118 : 112
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Бостон Селтикс: Тейтум - 28, Браун - 22, Холидэй - 20, Уайт - 17, Хозер - 11, Хорфорд - 11, Притчард - 5, Кета - 4, Бриссетт, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 28, Уильямсон - 26, Макколлум - 16, Мёрфи - 15, Валанчюнас - 11, Джонс - 9, Маршалл - 4, Нэнс - 3, Дэниэлс, Альварадо, Хоукинс, Лидделл, Зеллер, Робинсон-Эрл
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2024, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
94 : 103
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 22, Альдама - 16, Пиппен Мл. - 12, Джексон - 12, Тиллман - 10, Хёрт - 10, Родди - 9, Гильярд - 3
Сакраменто Кингз: Фокс - 23, Сабонис - 20, Хаертер - 17, Барнс - 12, Лайлз - 10, Макги - 8, Мюррэй - 5, Митчелл - 5, Монк - 3, Дуарте, Эдвардс, Джонс, Эллис, Лень
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2024, вторник. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
113 : 118
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 24, Вембаньяма - 22, Осман - 20, Джонсон - 14, Джонс - 11, Уэсли - 7, Макдермотт - 6, Барлоу - 4, Шампани - 3, Сохан - 2, Грэм, Брэнэм, Мамукелашвили
Вашингтон Уизардс: Кузма - 18, Гэффорд - 16, Джонс - 15, Багли III - 15, Кулибали - 13, Пул - 13, Авдия - 9, Кисперт - 8, Шамет - 6, Райт - 5, Болдуин Мл., Бернард, Гилл, Джемисон
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2024, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
135 : 119
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Грин - 34, Шенгюн - 31, Уитмор - 20, Смит II - 18, Брукс - 17, Тэйт - 7, Грин - 5, Ванвлит - 3, Сэмюэлс, Томпсон, Ландейл, Холидей, Хинтон, Баллок, Марьянович
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 23, Дэвис - 23, Джеймс - 23, Хатимура - 16, Хэйс - 9, Ривз - 8, Кристи - 7, Принс - 5, Вандербилт - 3, Вуд - 2, Худ-Скифино, Льюис
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2024, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
101 : 107
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 37, Уильямс - 20, Гидди - 13, Уильямс - 8, Уиггинс - 7, Джо - 5, Холмгрен - 4, Уоллес - 3, Дорт - 2, Уильямс - 2, Дав. Бертанс, Уотерс III, Манн, Мицич, Сарр
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Таунс - 21, Макдэниелс - 14, Александер-Уолкер - 12, Гобер - 12, Маклафлин - 10, Рид - 9, Андерсон - 2, Мур, Милтон, Браун, Гарза
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2024, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
131 : 129
Орландо Мэджик
Орландо
Даллас Маверикс: Дончич - 45, Хардуэй-младший - 36, Харди - 20, Лайвли - 20, Холмс - 4, Уильямс - 3, Грин - 2, Клебер - 1, Пауэлл, Лоусон, Уильямс, Проспер, Карри, Моррис
Орландо Мэджик: Банкеро - 36, Вагнер - 21, Блэк - 20, Вагнер - 16, Саггс - 11, Энтони - 11, Картер - 9, Инглс - 3, Айзек - 2, Хьюстан, Океке, Куин, Скофилд, Битадзе
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2024, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
113 : 107
Милуоки Бакс
Милуоки
Денвер Наггетс: Маррей - 35, Йокич - 25, Портер - 13, Колдуэлл-Поуп - 12, Джексон - 9, Гордон - 8, Уотсон - 6, Джордан - 5, Браун, Тайсон, Холидэй, Ннаджи, Пикетт, Хафф
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Лопес - 19, Лиллард - 18, Миддлтон - 14, Портис - 9, Коннотон - 7, Бисли - 5, Пэйн - 3, Краудер - 3, Боучэмп, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо, Джексон
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2024, вторник. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
3-я четверть
90 : 72
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон, Саймонс, Эйтон, Тибулл, Мюррэй, Грант, Брогдон, Рит, Камара, Уокер, Рупер, Moore
Филадельфия Сиксерс: Мартин, Моррис, Бамба, Убре, Спрингер, Харрис, Каунсил, Беверли, Смит, Хаус, Коркмаз, Батюм, Рид
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