Сегодня, 30 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 30 января:
«Кливленд Каальерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 118:108.
«Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Йорк Никс» — 92:113.
«Бруклин Нетс» — «Юта Джаз» — 147:114.
«Майами Хит» — «Финикс Санз» — 105:118.
«Бостон Селтикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 118:112.
«Мемфис Гриззлиз» — «Сакраменто Кингз» — 94:103.
«Сан-Антони Спёрс» — «Вашингтон Уизардс» — 113:118.
«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 135:119.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз» — 101:107.
«Даллас Маверикс» — «Орландо Мэджик» —.
«Денвер Наггетс» — «Милуоки Бакс» —.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Филадельфия Сиксерис» —.
Новость дополняется…
Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича, который сделал дабл-дабл. На его счету 45 очков, девять подборов и 15 результативных передач. Также стоит упомянуть форварда «Орландо» Паоло Банкеро. Он набрал 36 очков, совершил семь подборов и две передачи.
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