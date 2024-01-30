Сегодня, 30 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 30 января:

«Кливленд Каальерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 118:108.

«Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Йорк Никс» — 92:113.

«Бруклин Нетс» — «Юта Джаз» — 147:114.

«Майами Хит» — «Финикс Санз» — 105:118.

«Бостон Селтикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 118:112.

«Мемфис Гриззлиз» — «Сакраменто Кингз» — 94:103.

«Сан-Антони Спёрс» — «Вашингтон Уизардс» — 113:118.

«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 135:119.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз» — 101:107.

«Даллас Маверикс» — «Орландо Мэджик» —.

«Денвер Наггетс» — «Милуоки Бакс» —.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Филадельфия Сиксерис» —.

Новость дополняется…

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича, который сделал дабл-дабл. На его счету 45 очков, девять подборов и 15 результативных передач. Также стоит упомянуть форварда «Орландо» Паоло Банкеро. Он набрал 36 очков, совершил семь подборов и две передачи.