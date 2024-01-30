«Майами Хит» повторил своё антидостижение сезона-2007/2008

Команда «Майами Хит» потерпела уже семь поражений подряд. Седьмым стал проигрыш «Финикс Санз» в минувшем туре регулярного чемпионата НБА. Такое произошло впервые с сезона-2007/2008.

Кроме того, это первая неудача «Хит» в семи играх подряд с тех пор, как Эрик Споэльстра стал главным тренером команды перед сезоном-2008/2009.

В настоящий момент «Майами» занимает седьмое место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Восточной конференции. В активе игроков «Хит» 24 победы при 23 поражениях. Возглавляет конференцию «Бостон Селтикс» (36 побед – 11 поражений).

В следующем туре регулярного чемпионата «Хит» сыграют с «Сакраменто Кингз». Встреча пройдёт 1 февраля в Майами и начнётся в 3:30 мск.