Все результаты игрового дня НБА 1 февраля
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Сегодня, 1 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 1 февраля:
- «Вашингтон Уизардс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 109:125.
- «Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 110:117.
- «Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» — 128:121.
- «Майами Хит» — «Сакраменто Кингз» — 115:106.
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» — 105:100.
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс» — 121:87.
- «Сан-Антонио Спёрс» — «Орландо Мэджик» — 98:108.
- «Хьюстон Рокетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 99:110.
- «Бруклин Нетс» — «Финикс Санз» — .
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Милуоки Бакс» — .
Новость дополняется...
Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить защитника «Кливленда» Донована Митчелла. На его счету 45 очков, шесть подборов и восемь результативных передач. Также стоит упомянуть разыгрывающего «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера. Он набрал 34 очка, совершил семь подборов и пять передач.
НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
109 : 125
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Вашингтон Уизардс: Кузма - 27, Кулибали - 19, Кисперт - 16, Авдия - 13, Багли III - 10, Гэффорд - 6, Джонс - 4, Райт - 4, Болдуин Мл. - 3, Гилл - 3, Дэвис - 2, Бернард - 2, Пул
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 31, Харден - 25, Коффи - 17, Пауэлл - 14, Бостон - 12, Уэстбрук - 9, Мэнн - 6, Пламли - 5, Тайс - 4, Хиланд - 2, Такер, Браун
НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
110 : 117
Чикаго Буллз
Чикаго
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 30, Вашингтон - 26, Миллер - 21, Ричардс - 10, Мартин - 7, Макгауэнс - 5, Смит - 5, Блэк - 3, Смит - 3, Букнайт, Тор, Менса, Нтиликина
Чикаго Буллз: Уайт - 35, Вучевич - 22, Досунму - 16, Дерозан - 15, Драммонд - 10, Карузо - 10, Филлипс - 4, Тэйлор - 3, Картер - 2, Битим, Саного, Дрелл
НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
128 : 121
Детройт Пистонс
Детройт
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 45, Гарлэнд - 19, Аллен - 14, Окоро - 14, ЛеВерт - 11, Меррилл - 11, Мобли - 8, Ньянг - 4, Страс - 2, Портер, Томпсон, Джонс, Уэйд
Детройт Пистонс: Галлинари - 20, Каннингем - 19, Богданович - 17, Айви - 14, Нокс - 12, Бёркс - 11, Дюрен - 10, Моррис - 8, Томпсон - 4, Сассер - 3, Мускала - 3, Хейз, Уайзмен, Харрис
НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
115 : 106
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Майами Хит: Батлер - 31, Ричардсон - 24, Адебайо - 16, Хироу - 14, Жакез-мл. - 8, Лав - 8, Мартин - 7, Хайсмит - 4, Розир - 3, Йович, Суидер, Брайант
Сакраменто Кингз: Мюррэй - 33, Сабонис - 19, Хаертер - 14, Фокс - 13, Барнс - 9, Монк - 6, Лайлз - 5, Макги - 4, Митчелл - 3, Дуарте, Эдвардс, Джонс, Эллис, Лень
НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2024, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
105 : 100
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Холмгрен - 18, Уиггинс - 12, Мицич - 12, Уильямс - 9, Гидди - 8, Дорт - 7, Уоллес - 5, Дав. Бертанс, Уотерс III, Дженг, Джонсон, Манн, Сарр, Уильямс
Денвер Наггетс: Джексон - 16, Маррей - 16, Гордон - 16, Портер - 15, Колдуэлл-Поуп - 11, Браун - 10, Уотсон - 9, Холидэй - 5, Ннаджи - 2, Джордан, Ки, Гиллеспи, Хафф
НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2024, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
121 : 87
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 29, Гобер - 17, Рид - 12, Макдэниелс - 11, Конли - 10, Эдвардс - 9, Александер-Уолкер - 9, Гарза - 8, Андерсон - 5, Браун - 5, Милтон - 4, Мур - 2, Маклафлин
Даллас Маверикс: Грин - 18, Харди - 15, Хардуэй-младший - 14, Холмс - 11, Карри - 9, Проспер - 6, Уильямс - 5, Лоусон - 3, Клебер - 3, Уильямс - 2, Пауэлл - 1, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2024, четверг. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
98 : 108
Орландо Мэджик
Орландо
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 26, Вембаньяма - 21, Сохан - 18, Осман - 8, Джонс - 8, Барлоу - 7, Уэсли - 4, Брэнэм - 4, Макдермотт - 2, Грэм, Шампани, Мамукелашвили
Орландо Мэджик: Банкеро - 25, Вагнер - 20, Картер - 14, Фульц - 11, Энтони - 11, Вагнер - 10, Айзек - 8, Саггс - 7, Блэк - 2, Хьюстан, Океке, Инглс, Скофилд, Битадзе
НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2024, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
99 : 110
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Хьюстон Рокетс: Грин - 31, Уитмор - 17, Ванвлит - 16, Брукс - 13, Томпсон - 10, Шенгюн - 10, Тэйт - 2, Сэмюэлс, Ландейл, Холидей, Смит II, Хинтон, Баллок, Грин, Марьянович
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 25, Ингрэм - 24, Макколлум - 19, Мёрфи - 13, Маршалл - 10, Дэниэлс - 9, Альварадо - 7, Хоукинс - 3, Нэнс, Лидделл, Хилл, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2024, четверг. 04:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
120 : 136
Финикс Санз
Финикс
Бруклин Нетс: Томас - 25, Бриджес - 21, Уокер - 19, Джонсон - 18, Динвидди - 16, Клэкстон - 12, Смит - 4, О'Нил - 3, Уотфорд - 2, Джайлс, Шарп, Финни-Смит
Финикс Санз: Дюрант - 33, Нуркич - 28, Букер - 22, Гордон - 17, Бил - 12, Окоги - 11, Ойбанкс - 6, Бэйтс-Диоп - 5, Гудвин - 2, Мету, Бол, Ватанабэ, Литтл
НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2024, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
119 : 116
Милуоки Бакс
Милуоки
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон, Саймонс, Эйтон, Тибулл, Мюррэй, Грант, Брогдон, Шарп, Рит, Камара, Уокер, Рупер
Милуоки Бакс: Лиллард, Боучэмп, Бисли, Ливингстон, Портис, Лопес, Пэйн, Грин, Миддлтон, Коннотон, Адетокунбо, Лопес, Адетокунбо, Джексон, Краудер
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