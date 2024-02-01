Сегодня, 1 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 1 февраля:

«Вашингтон Уизардс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 109:125.

«Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 110:117.

«Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» — 128:121.

«Майами Хит» — «Сакраменто Кингз» — 115:106.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» — 105:100.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс» — 121:87.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Орландо Мэджик» — 98:108.

«Хьюстон Рокетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 99:110.

«Бруклин Нетс» — «Финикс Санз» — .

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Милуоки Бакс» — .

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Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить защитника «Кливленда» Донована Митчелла. На его счету 45 очков, шесть подборов и восемь результативных передач. Также стоит упомянуть разыгрывающего «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера. Он набрал 34 очка, совершил семь подборов и пять передач.