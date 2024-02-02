Сегодня, 2 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 2 февраля:

«Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 105:114.

«Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 109:105.

«Мемфис Гриззлиз» — «Кливленд Кавальерс» — 101:108.

«Юта Джаз» — «Филадельфия Сиксерс» —.

Новость дополняется…

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона. На его счету 40 очков, пять подборов и одну результативную передачу. Также стоит упомянуть защитника «Кливленда» Донована Митчелла. Он набрал 25 очков, совершил четыре подбора и семь передач.