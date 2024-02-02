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Все результаты игрового дня НБА 2 февраля

Все результаты игрового дня НБА 2 февраля
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Сегодня, 2 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная табица

Все результаты игрового дня НБА 2 февраля:

  • «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 105:114.
  • «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 109:105.
  • «Мемфис Гриззлиз» — «Кливленд Кавальерс» — 101:108.
  • «Юта Джаз» — «Филадельфия Сиксерс» —.

Новость дополняется…

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона. На его счету 40 очков, пять подборов и одну результативную передачу. Также стоит упомянуть защитника «Кливленда» Донована Митчелла. Он набрал 25 очков, совершил четыре подбора и семь передач.

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