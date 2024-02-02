Агент Джеймса отреагировал на слухи о возможном уходе Леброна из «Лос-Анджелеса»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не собирается менять клубную прописку. Об этом сообщил агент звёздного баскетболиста Рич Пол.

«Леброн не будет обменян, и мы не просим об этом», — заявил Пол в интервью ESPN.

После матча регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (122:138) Леброн разместил в своих социальных сетях новый пост, значения которого не стал раскрывать. Со своими подписчиками Джеймс поделился изображением песочных часов. Это вызвало настоящий ажиотаж. В Сети тут же распространилась информация о том, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн может быть обменян в другую команду.

Напомним, в нынешнем сезоне НБА Леброн Джеймс принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 24,9 очка, совершая 7,5 подбора и отдавая 7,7 результативной передачи.