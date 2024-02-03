Тренер «Автодора» — о матче с «Минском»: они ни разу не победили, но было много равных игр

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с белорусским «Минском».

«Впереди заключительная игра первого этапа. Нам противостоит аутсайдер Единой лиги, который ещё не одержал ни одной победы в сезоне. Но у «Минска» были равные матчи со многими командами. Они часто показывали отличный баскетбол, действуя с хорошей энергией и высокой интенсивностью. Так что нам следует отнестись к сопернику чрезвычайно серьёзно.

Игроки знают, что находятся не в той ситуации, когда можно подойти к матчу и рассчитывать, что всё сложится легко. Всю неделю мы усердно тренировались и готовились к встрече с «Минском». Надеюсь, наша энергия будет на высочайшем уровне. Мы приложим все силы, чтобы вернуться на победный путь», — приводит слова Богичевича сайт Единой лиги.

Матч «Автодор» — «Минск» пройдёт сегодня, 3 февраля, в Саратове. Начало — в 15:00 мск.