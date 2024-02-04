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Тренер «Зенита» Паскуаль назвал решающий момент матча, проигранного «Енисею»

Тренер «Зенита» Паскуаль назвал решающий момент матча, проигранного «Енисею»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение в матче первого этапа Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» (83:91).

«Во-первых, поздравляю «Енисей» с этой победой. В этой игре у нас вплоть до самого конца была возможность победить, но этот трёхочковый [Микаэля] Хопкинса в концовке всё изменил и не дал нам вернуться. Обе команды играли в хороший баскетбол. Думаю, мы потерпели поражение потому, что «Енисей» играл практически идеально», — приводит слова Паскуаля пресс-служба санкт-петербургского клуба.

«Енисей» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Единой лиги. «Зенит» находится на четвёртой позиции. Команды завершили свои выступления на первом этапе Единой лиги.

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