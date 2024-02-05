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Сегодня, 5 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 5 февраля

«Бостон Селтикс» — «Мемфис Гриззлиз» — 131:91.

«Шарлотт Хорнетс» — «Индиана Пэйсерс» — 99:115.

«Майами Хит» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 95:103.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс» — 111:90.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Торонто Рэпторс» — 135:127 (ОТ).

«Юта Джаз» — «Милуоки Бакс» — 123:108.

«Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 111:103.

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру форварда «Шарлотт» Брэндона Миллера. На его счету 35 очков, шесть подборов и одна результативная передача. Также стоит упомянуть форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо. Он набрал 33 очка, совершил сеть подборов и отдал 13 передач.