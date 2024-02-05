Все результаты игрового дня НБА 5 февраля
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Сегодня, 5 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 5 февраля
- «Бостон Селтикс» — «Мемфис Гриззлиз» — 131:91.
- «Шарлотт Хорнетс» — «Индиана Пэйсерс» — 99:115.
- «Майами Хит» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 95:103.
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс» — 111:90.
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Торонто Рэпторс» — 135:127 (ОТ).
- «Юта Джаз» — «Милуоки Бакс» — 123:108.
- «Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 111:103.
Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру форварда «Шарлотт» Брэндона Миллера. На его счету 35 очков, шесть подборов и одна результативная передача. Также стоит упомянуть форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо. Он набрал 33 очка, совершил сеть подборов и отдал 13 передач.
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
131 : 91
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Порзингис - 26, Уайт - 15, Хорфорд - 11, Кета - 8, Холидэй - 7, Притчард - 6, Бриссетт - 6, Михайлюк - 6, Стивенс - 5, Хозер - 3, Уолш - 2, Корнет - 2, Бэнтон
Мемфис Гриззлиз: Пиппен Мл. - 19, Джексон - 18, Родди - 14, Гильярд - 13, Кеннард - 11, Хёрт - 7, Джемисон - 6, Эвбуомван - 3, Уильямс Мл., Альдама, Роуз, Кончар
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
99 : 115
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 35, Вашингтон - 22, Бриджес - 19, Ричардс - 12, Макгауэнс - 4, Смит - 3, Смит - 2, Тор - 2, Букнайт, Блэк, Менса, Нтиликина
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 25, Несмит - 22, Халибёртон - 17, Тёрнер - 16, Матурин - 14, Смит - 10, Макконнелл - 4, Хилд - 3, Браун - 2, Джексон - 2, Топпин, Нембард, Уокер, Джонсон, Шиппард
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
95 : 103
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Батлер - 21, Розир - 17, Ричардсон - 14, Адебайо - 14, Мартин - 11, Жакез-мл. - 7, Лав - 6, Хайсмит - 5, Йович, Хироу, Суидер, Робинсон, Брайант
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 25, Харден - 21, Пауэлл - 16, Джордж - 15, Мэнн - 7, Уэстбрук - 5, Коффи - 5, Пламли - 5, Зубац - 4, Бостон, Хиланд, Тайс, Такер, Браун
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
111 : 90
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Гобер - 17, Таунс - 14, Рид - 13, Конли - 8, Андерсон - 6, Макдэниелс - 5, Александер-Уолкер - 5, Гарза - 5, Маклафлин - 4, Мур - 2, Милтон, Браун
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 15, Уитмор - 14, Ванвлит - 11, Томпсон - 8, Грин - 8, Брукс - 7, Холидей - 5, Хинтон - 5, Сэмюэлс - 4, Ландейл - 4, Грин - 4, Смит II - 3, Тэйт - 2, Баллок, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
135 : 127
ОТ
Торонто Рэпторс
Торонто
Оклахома-Сити Тандер: Гидди - 24, Гилджес-Александер - 23, Дорт - 22, Холмгрен - 22, Уиггинс - 20, Уоллес - 8, Уильямс - 5, Уильямс - 3, Уотерс III - 3, Мицич - 3, Дженг - 2, Дав. Бертанс, Покушевски, Джонсон, Сарр
Торонто Рэпторс: Барретт - 23, Барнс - 19, Шрёдер - 19, Пёлтль - 19, Куикли - 17, Трент-мл. - 16, Дик - 6, Янг - 6, Браун - 2, Макдэниелс, Нвора, Темпл, Буше, Портер
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2024, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
123 : 108
Милуоки Бакс
Милуоки
Юта Джаз: Маркканен - 21, Секстон - 19, Джордж - 19, Коллинс - 15, Кесслер - 13, Кларксон - 12, Фонтеккио - 11, Олиник - 8, Агбаджи - 3, Данн - 2, Хортон-Такер, Саманич, Юртсевен
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Портис - 27, Бисли - 16, Лиллард - 12, Грин - 10, Краудер - 6, Пэйн - 3, Коннотон - 1, Боучэмп, Ливингстон, Лопес, Адетокунбо, Джексон
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2024, понедельник. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
112 : 103
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Маррей - 21, Портер - 12, Уотсон - 12, Гордон - 12, Колдуэлл-Поуп - 11, Джексон - 7, Браун - 4, Джордан - 4, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Ннаджи, Хафф
Портленд Трэйл Блэйзерс: Эйтон - 27, Саймонс - 26, Хендерсон - 14, Камара - 10, Мюррэй - 8, Рит - 8, Тибулл - 6, Уокер - 4, Грант, Браун, Минайя, Баджи, Рупер
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