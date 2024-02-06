Второй пик минувшего драфта Миллер раскрыл, что ему сказал Леброн Джеймс после игры

Лёгкий форвард, новичок «Шарлотт Хорнетс» Брэндон Миллер раскрыл, что ему сказал лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после игры.

«Леброн сказал, что я становлюсь лучше с каждой игрой. Снимаю перед ним шляпу, он точно величайший игрок в НБА», — сказал Миллер после матча.

Напомним, сегодня, 6 февраля, в Шарлотт (США) на арене «Спектрум-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Шарлотт Хорнетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости победили со счётом 124:118.

Брэндон Миллер отметился 33 очками, четырьмя подборами и тремя передачами. Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал разыгрывающий Д’Анджело Расселл. Он набрал 28 очков, совершил четыре подбора и сделал шесть передач. Форвард Леброн Джеймс отметился 26 очками, четырьмя подборами и семью передачами.