Все результаты игрового дня НБА 7 февраля
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Сегодня, в ночь с 6 на 7 февраля мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 7 февраля
- «Индиана Пэйсерс» – «Хьюстон Рокетс» — 132: 129.
- «Бруклин Нетс» – «Даллас Маверикс» - 107: 119.
- «Нью-Йорк Никс» – «Мемфис Гриззлиз» - 123: 113.
- «Майами Хит» – «Орландо Мэджик» - 121: 95.
- «Чикаго Буллз» – «Миннесота Тимбервулвз» - 129: 123 ОТ.
- «Юта Джаз» – «Оклахома-Сити Тандер» - 124: 117.
- «Финикс Санз» – «Милуоки Бакс» — матч продолжается.
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
132 : 129
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 29, Тёрнер - 21, Халибёртон - 18, Макконнелл - 17, Хилд - 12, Несмит - 10, Нембард - 9, Смит - 9, Джексон - 4, Топпин - 3, Уокер, Браун, Джонсон, Шиппард, Чьебв
Хьюстон Рокетс: Грин - 30, Брукс - 23, Смит II - 20, Шенгюн - 20, Томпсон - 13, Уитмор - 9, Холидей - 8, Тэйт - 3, Грин - 3, Сэмюэлс, Ландейл, Хинтон, Баллок, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 119
Даллас Маверикс
Даллас
Бруклин Нетс: Бриджес - 28, О'Нил - 18, Томас - 16, Уилсон - 10, Симмонс - 9, Динвидди - 9, Клэкстон - 9, Смит - 6, Клауни - 2, Уотфорд, Джайлс, Джонсон
Даллас Маверикс: Ирвинг - 36, Дончич - 35, Хардуэй-младший - 14, Грин - 12, Клебер - 7, Харди - 6, Уильямс - 5, Пауэлл - 2, Джонс - 2, Лоусон, Уильямс, Проспер, Холмс, Карри, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
123 : 113
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Нью-Йорк Никс: Дивинченцо - 32, Брансон - 27, Ачиува - 17, Хартенштайн - 17, Макбрайд - 12, Харт - 10, Флинн - 6, Гибсон - 2, Топпин, Фурнье, Браун, Арчидиаконоу
Мемфис Гриззлиз: Уильямс Мл. - 19, Джексон - 16, Родди - 15, Гильярд - 12, Кеннард - 12, Джемисон - 12, Альдама - 11, Роуз - 7, Кончар - 5, Эвбуомван - 4, Хёрт
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
121 : 95
Орландо Мэджик
Орландо
Майами Хит: Батлер - 23, Розир - 18, Адебайо - 14, Хироу - 14, Ричардсон - 13, Жакез-мл. - 12, Мартин - 11, Робинсон - 9, Лав - 7, Йович, Хайсмит, Робинсон, Брайант
Орландо Мэджик: Банкеро - 23, Картер - 15, Фульц - 13, Вагнер - 13, Инглс - 9, Харрис - 7, Энтони - 4, Айзек - 3, Саггс - 3, Вагнер - 3, Океке - 2, Блэк, Хьюстан, Битадзе
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
129 : 123
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Чикаго Буллз: Уайт - 33, Дерозан - 33, Вучевич - 24, Драммонд - 16, Крэйг - 7, Досунму - 6, Картер - 5, Карузо - 3, Филлипс - 2, Битим, Саного, Терри, Тэйлор, Дрелл
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 38, Таунс - 33, Макдэниелс - 13, Гобер - 12, Рид - 10, Конли - 9, Маклафлин - 3, Александер-Уолкер - 3, Андерсон - 2, Мур, Майнотт, Милтон, Браун, Миллер
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 05:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
124 : 117
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Юта Джаз: Маркканен - 33, Коллинс - 22, Джордж - 16, Секстон - 14, Кларксон - 12, Олиник - 10, Данн - 8, Кесслер - 4, Саманич - 3, Фонтеккио - 2, Хортон-Такер, Юртсевен
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Уильямс - 26, Холмгрен - 22, Дорт - 10, Уиггинс - 9, Гидди - 8, Дженг - 8, Уильямс - 3, Уоллес - 3, Уотерс III, Покушевски, Манн, Мицич, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
4-я четверть
95 : 84
Милуоки Бакс
Милуоки
Финикс Санз: Букер, Окоги, Бил, Мету, Гудвин, Аллен, Бол, Ойбанкс, Ватанабэ, Нуркич, Бэйтс-Диоп, Гордон, Литтл, Азубуике, Дюрант
Милуоки Бакс: Боучэмп, Бисли, Портис, Пэйн, Грин, Миддлтон, Коннотон, Адетокунбо, Лопес, Адетокунбо, Джексон, Краудер
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