Сегодня, в ночь с 6 на 7 февраля мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 7 февраля