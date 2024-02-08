Все результаты игрового дня НБА 8 февраля
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Сегодня, в ночь с 7 на 8 февраля мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 8 февраля
- «Вашингтон Уизардс» – «Кливленд Кавальерс» - 106: 114.
- «Шарлотт Хорнетс» – «Торонто Рэпторс» - 117: 123.
- «Бостон Селтикс» – «Атланта Хоукс» - 125: 117.
- «Майами Хит» – «Сан-Антонио Спёрс» - 116: 104.
- «Филадельфия Сиксерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» - 104: 127.
- «Лос-Анджелес Клипперс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — матч продолжается.
- «Сакраменто Кингз» – «Детройт Пистонс» — матч продолжается.
НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
106 : 114
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Вашингтон Уизардс: Кузма - 28, Кисперт - 23, Джонс - 15, Гэффорд - 14, Авдия - 9, Кулибали - 6, Райт - 5, Шамет - 3, Оморуи - 3, Дэвис, Пул, Бернард, Гилл
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 40, Мобли - 22, Гарлэнд - 13, Аллен - 12, Ньянг - 7, Уэйд - 6, Окоро - 5, ЛеВерт - 4, Меррилл - 3, Страс - 2, Портер, Джонс
НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
117 : 123
Торонто Рэпторс
Торонто
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 45, Миллер - 20, Мартин - 19, Макгауэнс - 10, Смит - 9, Вашингтон - 6, Ричардс - 5, Блэк - 3, Букнайт, Смит, Тор, Менса
Торонто Рэпторс: Барретт - 23, Барнс - 18, Куикли - 18, Шрёдер - 16, Трент-мл. - 14, Браун - 12, Пёлтль - 12, Дик - 6, Янг - 4, Фриман, Макдэниелс, Нвора, Темпл, Буше, Портер
НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
125 : 117
Атланта Хоукс
Атланта
Бостон Селтикс: Порзингис - 31, Уайт - 21, Тейтум - 20, Браун - 15, Хорфорд - 14, Хозер - 10, Притчард - 8, Корнет - 4, Бриссетт - 2, Уолш, Бэнтон, Михайлюк, Кета
Атланта Хоукс: Бей - 25, Янг - 20, Джонсон - 19, Оконгву - 19, Богданович - 12, Хантер - 10, Фернанду - 9, Мэтьюз - 3, Мюррей, Миллз, Гриффин, Мэттьюз
НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
116 : 104
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Майами Хит: Хироу - 24, Адебайо - 20, Батлер - 17, Розир - 13, Жакез-мл. - 10, Ричардсон - 9, Мартин - 9, Лав - 6, Робинсон - 6, Робинсон - 2, Йович, Брайант
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 19, Джонс - 19, Вембаньяма - 18, Осман - 8, Коллинс - 8, Джонсон - 7, Сохан - 6, Шампани - 6, Уэсли - 5, Макдермотт - 3, Брэнэм - 3, Мамукелашвили - 2, Грэм
НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
104 : 127
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Филадельфия Сиксерс: Каунсил - 17, Мартин - 15, Харрис - 13, Беверли - 13, Макси - 12, Убре - 11, Спрингер - 8, Смит - 7, Рид - 6, Лофтон Мл. - 2, Бамба, Коркмаз
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 21, Куминга - 18, Томпсон - 18, Киньонес - 13, Луни - 9, Шарич - 9, Карри - 9, Джозеф - 8, Муди - 8, Подзиемски - 6, Грин - 4, Santos - 2, Джексон-Дэвис - 2
НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
2-я четверть
39 : 51
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Клипперс: Уэстбрук, Харден, Леонард, Бостон, Хиланд, Коффи, Тайс, Джордж, Мэнн, Такер, Браун, Пауэлл, Зубац, Пламли
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон, Макколлум, Джонс, Дэниэлс, Ингрэм, Альварадо, Валанчюнас, Нэнс, Хоукинс, Мёрфи, Зеллер, Робинсон-Эрл
НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
2-я четверть
58 : 55
Детройт Пистонс
Детройт
Сакраменто Кингз: Макги, Фокс, Везенков, Хаертер, Сабонис, Мюррэй, Митчелл, Эдвардс, Джонс, Эллис, Барнс, Лайлз
Детройт Пистонс: Дюрен, Хейз, Томпсон, Галлинари, Уайзмен, Бёркс, Айви, Сассер, Харрис, Мускала
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