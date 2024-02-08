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«Это будет означать очень многое для него». Шак — о статуе Коби Брайанта

«Это будет означать очень многое для него». Шак — о статуе Коби Брайанта
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Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О'Нил вспомнил годы совместной игры с Коби Брайантом и поделился мнением о важности установки статуи Брайанта возле домашней арены «Лейкерс».

«Я никогда не думал, что мне поставят статую. Такую ставят только без сомнения великим игрокам «Лейкерс». И я, и Коб с самого начала игры за эту команду считали, что мы не великие. Мы оба были действительно хороши, просто хороши. Затем, когда пришёл Фил Джексон, ситуация начала меняться. Мы выиграли один, два, три титула, потом мне поставили статую. Затем СМИ набросились на него: «Ой, без Дизеля ему не победить», это завело Коби, и он выиграл ещё два титула. И теперь у него тоже будет своя статуя.

Мы с Коби были лучшим дуэтом в истории. Самыми лучшими были Майкл Джордан и Скотти Пиппен. Но мы были лучшим дуэтом защитника и большого игрока. Я хотел бы, чтобы Коби присутствовал на этом мероприятии. Это будет много значить для него», — приводит слова Шакила О'Нила «Лос-Анджелес Таймс».

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