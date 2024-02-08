Величие. Уже этой ночью мы увидим статую Коби Брайанта

Ближайшей ночью, когда спадёт волна новостей о дедлайне, наш взгляд обратится к вечным ценностям, таким как память о легенде. Наступит момент, который планировался давно. Рядом с «Крипто.ком» ареной откроется официальная статуя Коби Брайанту. Произойдёт это за несколько часов до начала матча «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Денвер Наггетс».

Выбор даты — 08.02.24 — неслучаен. Второй номер носила ДжиДжи Брайант, погибшая вместе с отцом в вертолёте, а «24» и «8» — игровые номера Коби в разные периоды своей карьеры. Коби Брайант станет седьмой легендой «Лейкерс», чью статую установят у домашней арены. Памятник будет стоять рядом с такими иконами, как Шакил О'Нил, Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Джерри Уэст, Элджин Бэйлор и комментатором Чиком Хёрном.

Статуя Шакила О'Нила Фото: Raymond Boyd/Getty Images

Представление статуи произойдёт во время закрытого мероприятия. Фанаты без билетов смогут увидеть монумент только на следующий день.

Игроки «Лейкерс» также отметят это событие во время матча с «Денвер Наггетс». Они будут играть в специальной форме «Чёрная Мамба». Именно эту форму носили «озёрники» в некоторых матчах финальной серии 2020 года, когда им удалось выиграть чемпионство. Поскольку трагедия произошла в начале того же года, этот титул был посвящён ушедшей легенде.

Леброн Джеймс в форме «Чёрная Мамба» Фото: David E. Klutho/Getty Images

Памяти Коби до сих пор уделяется большое внимание. С 2021 года ежегодно отмечается день памяти Брайанта 24 августа. Дата выбрана также с целью упомянуть игровые номера баскетболиста. Также ранее обсуждалось то, чтобы переименовать часть улицы, проходящей рядом с «Крипто.ком» ареной, в честь легенды спорта. Решение было отложено ввиду бюрократических проблем.

Матч с «Наггетс» станет повторением полуфинала Западной конференции минувшего сезона. В той серии «Денвер» победил коллектив из Калифорнии со счётом 4-0, впоследствии выиграв своё первое в истории чемпионство. Команды встретились и в открывающем матче текущего регулярного чемпионата. Действующие чемпионы снова оказались сильнее со счётом 119:107.

Текстовая трансляция этой встречи пройдёт на «Чемпионате». Мы представим фотографии статуи и подробно расскажем о мероприятии, посвящённом Коби Брайанту, а также обеспечим полное освещение игры.