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Все результаты игрового дня НБА 12 февраля

Все результаты игрового дня НБА 12 февраля
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В ночь с 11 на 12 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной день. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 12 февраля

«Оклахома-Сити Тандер» – «Сакраменто Кингз» – 127:113.
«Майами Хит» – «Бостон Селтикс» – 106:110.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Нью-Орлеан –Пеликанс» – 84:93.
«Бруклин Нетс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 123:103.
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Финикс Санз» – 113:112.
«Атланта Хоукс» – «Хьюстон Рокетс» – 122:113.
«Нью-Йорк Никс» – «Индиана Пэйсерс» – 111:125.
«Торонто Рэпторс» – «Кливленд Кавальерс» – 95:119.
«Орландо Мэджик» – «Чикаго Буллз» – 114:108 ОТ.
«Вашингтон Уизардс» – «Филадельфия Сиксерс» – 113:119.
«Шарлотт Хорнетс» – «Мемфис Гриззлиз» – 115:106.

НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 113
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 32, Дорт - 17, Холмгрен - 14, Уильямс - 6, Гидди - 5, Уильямс - 5, Уиггинс - 5, Джо - 3, Дженг - 2, Уотерс III, Покушевски, Уоллес, Сарр
Сакраменто Кингз: Монк - 26, Сабонис - 21, Фокс - 15, Митчелл - 14, Барнс - 14, Мюррэй - 13, Эллис - 5, Хаертер - 4, Лайлз - 1, Макги, Дуарте, Эдвардс, Джонс, Лень
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
106 : 110
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Хироу - 24, Адебайо - 22, Мартин - 15, Робинсон - 15, Розир - 13, Жакез-мл. - 6, Лав - 5, Ричардсон - 2, Хайсмит - 2, Робинсон - 2, Йович, Кэйн, Брайант
Бостон Селтикс: Тейтум - 26, Порзингис - 25, Браун - 20, Холидэй - 15, Притчард - 8, Уайт - 6, Хозер - 6, Хорфорд - 4, Бриссетт, Уолш, Корнет, Михайлюк
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
84 : 93
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 24, Эйтон - 18, Бэнтон - 12, Тибулл - 7, Уокер - 6, Хагенс - 5, Камара - 5, Баджи - 4, Мюррэй - 3, Хендерсон, Минайя, Рупер
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 24, Ингрэм - 17, Валанчюнас - 16, Джонс - 14, Маршалл - 10, Макколлум - 8, Альварадо - 2, Нэнс - 2, Хоукинс, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
123 : 103
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бруклин Нетс: Томас - 25, Клэкстон - 20, Шрёдер - 15, Бриджес - 14, Смит - 14, Симмонс - 13, Уилсон - 8, Уотфорд - 6, Клауни - 3, Финни-Смит - 3, Бэйтс-Диоп - 2, Уокер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 21, Джонсон - 19, Васселл - 17, Сохан - 8, Осман - 8, Барлоу - 7, Уэсли - 6, Джонс - 6, Брэнэм - 5, Коллинс - 2, Шампани - 2, Мамукелашвили - 2, Грэм
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 112
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Куминга - 21, Грин - 15, Уиггинс - 12, Пэйтон II - 11, Подзиемски - 10, Киньонес - 6, Томпсон - 5, Луни - 3, Муди, Сантос, Шарич, Джексон-Дэвис
Финикс Санз: Букер - 32, Дюрант - 24, Бил - 15, Аллен - 10, Окоги - 8, Гордон - 7, Нуркич - 6, Ойбанкс - 4, Бол - 3, О'Нил - 3, Маледон, Родди, Литтл
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
122 : 113
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Атланта Хоукс: Мюррей - 34, Бей - 24, Джонсон - 21, Янг - 18, Оконгву - 11, Богданович - 8, Бафкин - 3, Мэтьюз - 3, Миллз, Хантер, Гриффин, Капела
Хьюстон Рокетс: Грин - 26, Грин - 19, Холидей - 18, Брукс - 14, Томпсон - 12, Смит II - 9, Уильямс - 8, Баллок - 3, Ландейл - 2, Тэйт - 2, Сэмюэлс, Хинтон, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 125
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Бёркс - 22, Ачиува - 15, Дивинченцо - 14, Богданович - 11, Макбрайд - 6, Харт - 4, Топпин, Браун, Рэндл, Симс, Гибсон
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 23, Халибёртон - 22, Сиакам - 19, Макконнелл - 16, Несмит - 13, Джексон - 12, Топпин - 9, Нембард - 7, Матурин - 4, Джонсон, Макдермотт, Шиппард, Чьебв
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
95 : 119
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Торонто Рэпторс: Барнс - 24, Дик - 14, Барретт - 14, Олиник - 11, Куикли - 10, Агбаджи - 8, Пёлтль - 6, Трент-мл. - 6, Браун - 2, Макдэниелс, Нвора, Темпл, Буше, Уинслоу, Портер
Кливленд Кавальерс: Аллен - 18, Мобли - 17, Митчелл - 15, Страс - 14, ЛеВерт - 13, Ньянг - 13, Окоро - 12, Гарлэнд - 11, Меррилл - 6, Джером, Джонс, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
114 : 108
ОТ
Чикаго Буллз
Чикаго
Орландо Мэджик: Вагнер - 36, Банкеро - 19, Энтони - 14, Саггс - 13, Айзек - 7, Вагнер - 7, Картер - 6, Фульц - 5, Битадзе - 5, Харрис - 2, Блэк, Хьюстан, Океке, Инглс
Чикаго Буллз: Дерозан - 28, Вучевич - 26, Досунму - 19, Уайт - 14, Карузо - 9, Терри - 5, Драммонд - 4, Крэйг - 3, Картер, Филлипс, Тэйлор, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
113 : 119
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Вашингтон Уизардс: Джонс - 25, Авдия - 21, Кузма - 21, Кулибали - 13, Пул - 11, Шамет - 9, Кисперт - 5, Райт - 4, Багли III - 2, Оморуи - 2, Дэвис, Болдуин Мл., Гилл, Холмс, Бернард
Филадельфия Сиксерс: Макси - 28, Хилд - 23, Каунсил - 19, Убре - 16, Рид - 12, Харрис - 11, Пэйн - 6, Мартин - 4, Смит, Ковингтон, Лофтон Мл.
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
115 : 106
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 25, Мицич - 18, Миллер - 18, Уильямс - 15, Ричардс - 13, Дав. Бертанс - 9, Манн - 9, Мартин - 5, Карри - 3, Макгауэнс, Смит, Бэйли, Блэк, Тор, Менса
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 29, Джексон - 16, Уильямс Мл. - 14, Альдама - 11, Кеннард - 11, Роуз - 10, Кончар - 8, Гильярд - 6, Джемисон - 1, Уильямс, Ватанабэ, Стивенс
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Календарь НБА
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