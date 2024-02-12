В ночь с 11 на 12 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной день. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 12 февраля
«Оклахома-Сити Тандер» – «Сакраменто Кингз» – 127:113.
«Майами Хит» – «Бостон Селтикс» – 106:110.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Нью-Орлеан –Пеликанс» – 84:93.
«Бруклин Нетс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 123:103.
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Финикс Санз» – 113:112.
«Атланта Хоукс» – «Хьюстон Рокетс» – 122:113.
«Нью-Йорк Никс» – «Индиана Пэйсерс» – 111:125.
«Торонто Рэпторс» – «Кливленд Кавальерс» – 95:119.
«Орландо Мэджик» – «Чикаго Буллз» – 114:108 ОТ.
«Вашингтон Уизардс» – «Филадельфия Сиксерс» – 113:119.
«Шарлотт Хорнетс» – «Мемфис Гриззлиз» – 115:106.
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