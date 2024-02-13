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27 очков Виктора Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Торонто»

27 очков Виктора Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Торонто»
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Сегодня, 13 февраля в Торонто (Канада) на «Скотиабанк-арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Торонто Рэпторс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости победили со счётом 122:99.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. На его счету 27 очков, 14 подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде защитник Девин Васселл отметился 25 очками, тремя подборами и шестью передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Джереми Сочан (16), Келдон Джонсон (12), Малаки Бранхам (10) и Блейк Уэсли (10).

Самым результативным игроком в составе «Торонто» стал защитник Грэйди Дик. Он набрал 18 очков и совершил два подбора. Форвард Келли Олиник отметился 17 очками, пятью подборами и двумя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2024, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
99 : 122
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Торонто Рэпторс: Дик - 18, Олиник - 17, Барретт - 13, Браун - 12, Пёлтль - 12, Барнс - 7, Куикли - 7, Трент-мл. - 4, Нвора - 3, Гуйе - 2, Агбаджи - 2, Портер - 2, Макдэниелс, Темпл, Буше
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Васселл - 25, Сохан - 16, Джонсон - 12, Уэсли - 10, Брэнэм - 10, Джонс - 7, Коллинс - 6, Осман - 5, Шампани - 2, Мамукелашвили - 2, Грэм
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