27 очков Виктора Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Торонто»

Сегодня, 13 февраля в Торонто (Канада) на «Скотиабанк-арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Торонто Рэпторс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости победили со счётом 122:99.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. На его счету 27 очков, 14 подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде защитник Девин Васселл отметился 25 очками, тремя подборами и шестью передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Джереми Сочан (16), Келдон Джонсон (12), Малаки Бранхам (10) и Блейк Уэсли (10).

Самым результативным игроком в составе «Торонто» стал защитник Грэйди Дик. Он набрал 18 очков и совершил два подбора. Форвард Келли Олиник отметился 17 очками, пятью подборами и двумя передачами.