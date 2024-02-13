Все результаты игрового дня НБА 13 февраля
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Сегодня, 13 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 13 февраля:
- «Кливленд Кавальерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 121:123.
- «Шарлотт Хорнетс» — «Индиана Пэйсерс» — 111:102.
- «Торонто Рэпторс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 99:122.
- «Атланта Хоукс» — «Чикаго Буллз» — 105:103.
- «Хьюстон Рокетс» — «Нью-Йорк Никс» — 110:118.
- «Мемфис Гриззлиз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 87:96.
- «Милуоки Бакс» — «Денвер Наггетс» — 112:95.
- «Даллас Маверикс» — «Вашингтон Уизардс» — 112:104.
- «Юта Джаз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 107:129.
- «Лос-Анджелес Клипперс» — «Миннесота Тимбервулвз» — .
Новость дополняется…
Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы, который почти оформил квадрупл-дабл. На его счету 27 очков, 14 подборов, 10 блок-шотов и пять результативных передач. Также стоит упомянуть форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо. Он набрал 36 очков, совершил 18 подборов и сделал пять результативных передач.
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
121 : 123
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 36, Гарлэнд - 21, Аллен - 21, Мобли - 14, ЛеВерт - 11, Страс - 10, Окоро - 8, Джером, Меррилл, Смит, Ньянг, Джонс
Филадельфия Сиксерс: Убре - 24, Хилд - 24, Макси - 22, Пэйн - 15, Рид - 13, Мартин - 10, Каунсил - 8, Бамба - 7, Смит, Лофтон Мл., Батюм
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
111 : 102
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Шарлотт Хорнетс: Уильямс - 21, Бриджес - 20, Карри - 18, Ричардс - 13, Миллер - 12, Мартин - 11, Манн - 11, Дав. Бертанс - 3, Мицич - 2, Макгауэнс, Тор, Менса
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 22, Несмит - 21, Сиакам - 18, Халибёртон - 13, Нембард - 10, Макконнелл - 8, Топпин - 6, Джексон - 4, Матурин, Макдермотт, Шиппард, Чьебв
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2024, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
99 : 122
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Торонто Рэпторс: Дик - 18, Олиник - 17, Барретт - 13, Браун - 12, Пёлтль - 12, Барнс - 7, Куикли - 7, Трент-мл. - 4, Нвора - 3, Гуйе - 2, Агбаджи - 2, Портер - 2, Макдэниелс, Темпл, Буше
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Васселл - 25, Сохан - 16, Джонсон - 12, Уэсли - 10, Брэнэм - 10, Джонс - 7, Коллинс - 6, Осман - 5, Шампани - 2, Мамукелашвили - 2, Грэм
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2024, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
126 : 136
Чикаго Буллз
Чикаго
Атланта Хоукс: Богданович - 28, Хантер - 23, Янг - 19, Мюррей - 17, Джонсон - 13, Оконгву - 11, Бей - 11, Фернанду - 4, Бафкин, Миллз, Капела, Мэтьюз
Чикаго Буллз: Дерозан - 29, Досунму - 29, Вучевич - 24, Уайт - 20, Картер - 11, Крэйг - 9, Драммонд - 7, Терри - 7, Карузо, Филлипс, Тэйлор, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2024, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
105 : 103
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Хьюстон Рокетс: Брукс - 23, Смит II - 20, Холидей - 18, Шенгюн - 18, Грин - 16, Томпсон - 8, Тэйт - 2, Сэмюэлс, Ландейл, Хинтон, Уильямс, Баллок, Грин, Марьянович
Нью-Йорк Никс: Брансон - 27, Дивинченцо - 23, Харт - 17, Богданович - 15, Ачиува - 8, Бёркс - 5, Макбрайд - 4, Симс - 4, Топпин, Браун, Хартенштайн, Гибсон
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2024, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
87 : 96
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 22, Уильямс Мл. - 12, Кеннард - 12, Ватанабэ - 11, Стивенс - 10, Пиппен Мл. - 6, Альдама - 6, Джемисон - 6, Кончар - 2, Уильямс, Роуз
Нью-Орлеан Пеликанс: Джонс - 17, Ингрэм - 16, Уильямсон - 14, Макколлум - 11, Альварадо - 10, Мёрфи - 9, Нэнс - 8, Валанчюнас - 6, Маршалл - 5, Хоукинс, Лидделл, Райан, Робинсон-Эрл
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2024, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
112 : 95
Денвер Наггетс
Денвер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Лиллард - 18, Портис - 13, Бисли - 9, Лопес - 9, Грин - 9, Беверли - 5, Коннотон - 5, Боучэмп - 3, Джексон - 3, Краудер - 2, Ливингстон, Вашингтон Мл., Адетокунбо
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Гордон - 14, Портер - 11, Браун - 7, Джексон - 7, Гиллеспи - 6, Уотсон - 5, Холидэй - 5, Маррей - 3, Строутер - 2, Ки - 2, Ннаджи - 2, Колдуэлл-Поуп - 1, Джордан - 1, Хафф
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2024, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
112 : 104
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Даллас Маверикс: Ирвинг - 26, Дончич - 26, Гэффорд - 16, Грин - 13, Харди - 10, Вашингтон - 9, Хардуэй-младший - 5, Клебер - 5, Джонс - 2, Пауэлл, Лоусон, Уильямс, Проспер, Моррис
Вашингтон Уизардс: Авдия - 25, Кузма - 23, Джонс - 14, Багли III - 12, Холмс - 10, Шамет - 6, Кисперт - 5, Кулибали - 4, Пул - 3, Райт - 2, Дэвис, Болдуин Мл., Гилл
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
107 : 129
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Юта Джаз: Кларксон - 22, Секстон - 22, Маркканен - 19, Хортон-Такер - 13, Коллинс - 11, Кесслер - 11, Джордж - 5, Данн - 2, Юртсевен - 2, Хендрикс, Сенсабо, Льюис, Саманич
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 26, Карри - 25, Уиггинс - 17, Куминга - 14, Грин - 12, Пэйтон II - 11, Джексон-Дэвис - 11, Подзиемски - 10, Сантос - 3, Муди, Луни, Шарич, Киньонес
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