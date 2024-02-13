Сегодня, 13 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 13 февраля:

«Кливленд Кавальерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 121:123.

«Шарлотт Хорнетс» — «Индиана Пэйсерс» — 111:102.

«Торонто Рэпторс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 99:122.

«Атланта Хоукс» — «Чикаго Буллз» — 105:103.

«Хьюстон Рокетс» — «Нью-Йорк Никс» — 110:118.

«Мемфис Гриззлиз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 87:96.

«Милуоки Бакс» — «Денвер Наггетс» — 112:95.

«Даллас Маверикс» — «Вашингтон Уизардс» — 112:104.

«Юта Джаз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 107:129.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Миннесота Тимбервулвз» — .

Новость дополняется…

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы, который почти оформил квадрупл-дабл. На его счету 27 очков, 14 подборов, 10 блок-шотов и пять результативных передач. Также стоит упомянуть форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо. Он набрал 36 очков, совершил 18 подборов и сделал пять результативных передач.