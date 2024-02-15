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Донован Митчелл может покинуть «Кливленд» после окончания контракта

Донован Митчелл может покинуть «Кливленд» после окончания контракта
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Защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл покинет клуб по истечении срока его контракта. Об этом сообщил менеджер Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.

«Нет сомнений, что он уйдёт, как только закончится его контракт», – приводит слова неназванного менеджера Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации портал The Ringer.

Митчелл проводит четвёртый сезон за «Кливленд», куда был обменян 1 сентября 2022 года из «Юты Джаз». В текущем сезоне баскетболист провёл 44 игры, набирая в среднем по 28,4 очка и делая 5,4 подбора. Он был признан лучшим игроком Восточной конференции на минувшей неделе и включён американским спортивным ресурсом ESPN в рейтинг претендентов на награду самому ценному игроку (MVP).

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