Евролига показала, как люди разных национальностей покупали билеты на «Финал четырёх»

Пресс-служба баскетбольной Евролиги опубликовала инфографику по проценту проданных билетов на «Финал четырёх» людям разных национальностей.

Больше остальных билеты покупали испанцы — 20% от общего количества. Вторая строчка в этом рейтинге досталась грекам (16%). Тройку лидеров замкнули немцы (15%). Также в топ-5 вошли турки (9%) и французы (5%).

Фото: Евролига

«Финал четырёх» пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. В прошлом году до этой стадии дошли греческий «Олимпиакос», «Монако», мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». В финальной встрече «Реал» одолел «Олимпиакос» с разницей в одно очко — 79:78.

В данный момент мадридцы возглавляют турнирную таблицу нынешнего сезона Евролиги. Команда одержала 22 победы и потерпела четыре поражения.

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