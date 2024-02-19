Инсайдер оценил перспективы Леброна Джеймса в «Лейкерс»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался по поводу слухов, связанных с возможным уходом звёздного лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в другую команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По мнению Уиндхорста, Джеймс продолжит своё выступление в составе калифорнийского клуба.

«Но опять же, Леброну нравится жить в Лос-Анджелесе. Его семья находится в Лос-Анджелесе, и будущее Леброна после завершения карьеры тоже будет связано с Лос-Анджелесом. Я был бы дураком, если бы исключал что-либо с Леброном, но не думаю, что это [разговоры о смене команды] серьёзно рассматриваются. Во всяком случае, это его позиция на переговорах, поскольку он пытается получить, возможно, последний многолетний контракт», — цитирует Уиндхорста Bleacher Report.

Отметим, что действующий контракт 39-летнего Джеймса рассчитан до конца сезона-2024/2025, который предусматривает опцию игрока на $ 51,41 млн. В теории Леброн Джеймс может стать неограниченно свободным агентом уже следующим летом. В сезоне-2023/2024 звёздный форвард заработает $ 47,6 млн. Джеймс на данный момент проводит свой 21-й сезон в НБА.