Довидас Гедрайтис пропустит квалификационный раунд Евробаскета-2025 из-за травмы

Литовский профессиональный баскетбольный клуб «Жальгирис» сообщил о том, что разыгрывающий Довидас Гедрайтис не выступит в ближайших матчах за национальную сборную.

Напомним, в конце февраля сборная Литвы в рамках квалификационного раунда Чемпионата Европы по баскетболу 2025 года проведёт матчи с командами Польши и Эстонии. По информации пресс-службы, Гедрайтис получил разрыв подколенного сухожилия в рамках полуфинала Кубка страны.

Также в состав национальной команды не войдёт Лауринас Бирутис, у него проблемы со здоровьем. Матч сборных Литвы и Польши состоится 22 февраля, игра с Эстонией назначена на 26 февраля. Действующим чемпионом Европы является команда Испании, в финале обыгравшая Францию.

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