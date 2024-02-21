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Экс-игрок Евролиги: НБА уничтожила Матч всех звёзд

Экс-игрок Евролиги: НБА уничтожила Матч всех звёзд
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Бывший игрок НБА и Евролиги Игор Ракочевич высказал своё мнение о последнем Матче всех звёзд НБА и подверг его жёсткой критике.

«Раньше я просыпался посреди ночи, чтобы посмотреть Матч всех звёзд НБА, записывал на кассеты и смотрел одну и ту же игру по 200 раз… Это были матчи, как финал плей-офф. Игроки полностью отдавались на площадке и пытались доказать друг другу, кто из них лучше.

Сегодня они уничтожили Матч всех звёзд тем, что перестали прикладывать усилия. Они намеренно промахиваются, бросая с 10 метров. Я перестал это смотреть», — написал Ракочевич в социальных сетях.

Напомним, в этом году Матч всех звёзд НБА завершился победой команды Восточной конференции над Западной со счётом 211:186.

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