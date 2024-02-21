«Ему трудно вернуться после травмы». Венсан Пуарье — о травмированном Эди Тавареше

Французский центровой мадридского «Реала» Венсан Пуарье косвенно подтвердил, что травма Эди Тавареша довольно серьёзная и тот пока не может вернуться в строй.

«Он выбыл на месяц из-за травмы, и пока ему трудно вернуться на свой лучший уровень. Поэтому я заменяю его, как могу. Даже выходя на площадку со скамейки, делаю всё, что могу, чтобы помочь команде. Думаю, у меня неплохо это получается», — приводит слова Венсана Пуарье Eurohoops.

На данный момент в регулярном сезоне испанского чемпионата бывший центровой «Басконии» Венсан Пуарье набирает в среднем 8,6 очка и 5,8 подбора за игру, а в Евролиге его показатели составляют 9,3 очка и 5,2 подбора.

Свой ближайший матч в Евролиге «Реал» Мадрид проведёт 29 февраля дома против «Панатинаикоса».