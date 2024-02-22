Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич получил именную футболку от футбольного клуба «Реал» Мадрид

Лука Дончич получил именную футболку от футбольного клуба «Реал» Мадрид
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич опубликовал в социальных сетях фотографию с именной футболкой от футбольного клуба «Реал» Мадрид.

До прихода в 2018 году в Национальную баскетбольную ассоциацию Дончич выступал за баскетбольный «Реал». В сезоне-2017/2018 вместе с мадридцами он выиграл Евролигу, а также был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и «Финала четырёх» этого турнира.

Недавно Дончич вышел на чистое третье место по количеству игр с 25+ очками, 15+ передачами, 10+ подборами в истории НБА (начиная с сезона-1950/1951, когда стала отслеживаться статистика передач). В топ-4 по этому показателю входят следующие игроки: Оскар Робертсон (37 матчей), Расселл Уэстбрук (15), Лука Дончич (14) и Мэджик Джонсон (13).

Дончич получил от «Реала» награду после возвращения в Мадрид:

Материалы по теме
Лука Дончич покорил новое достижение в НБА, превзойдя Мэджика Джонсона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android