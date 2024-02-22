Лука Дончич получил именную футболку от футбольного клуба «Реал» Мадрид

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич опубликовал в социальных сетях фотографию с именной футболкой от футбольного клуба «Реал» Мадрид.

До прихода в 2018 году в Национальную баскетбольную ассоциацию Дончич выступал за баскетбольный «Реал». В сезоне-2017/2018 вместе с мадридцами он выиграл Евролигу, а также был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и «Финала четырёх» этого турнира.

Недавно Дончич вышел на чистое третье место по количеству игр с 25+ очками, 15+ передачами, 10+ подборами в истории НБА (начиная с сезона-1950/1951, когда стала отслеживаться статистика передач). В топ-4 по этому показателю входят следующие игроки: Оскар Робертсон (37 матчей), Расселл Уэстбрук (15), Лука Дончич (14) и Мэджик Джонсон (13).

Дончич получил от «Реала» награду после возвращения в Мадрид: